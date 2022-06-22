ВИДЕО | Президент Карис: новое правительство в первую очередь должно поддержать нуждающихся

Без этого вопроса не обойтись - каких первых шагов вы ожидаете от нового правительства?

Прежде всего, я жду первого шага - формирования коалиционного правительства и постановки целей.

Понятно, что осенью, как мы все знаем, нас ждут определенные трудности и препятствия. Мы должны понять, как справиться с повышением цен, особенно, с повыщением цен на энергию. Я думаю, что это и есть первое, что должно сделать правительство, чтобы поддержать нуждающихся в помощи.

Но, опять же, все начинается с того, что правительство должно быть сформировано, должно работать, а не халтурить, как сейчас, и чтобы оно могло достигать поставленных целей. А то ведь до следующих выборов осталось не так много времени.

Как глава государства, вы не разочарованы тем, что коалиция все еще не сформирована?

Я бы не назвал это разочарованием. Я был бы разочарован, если бы она (коалиция) не была создана. Но очевидно, что время сейчас такое, что эта коалиция должна быть сформирована как можно скорее. И если не получается сделать что-то в одиночку, то нужно посмотреть, c кем получится.

В последнее время также много говорят о семейных пособиях. И, возможно, вопрос о пособиях для родителей-одиночек отошел немного на второй план. Что бы Вы сказали одинокому родителю, живущему в Эстонии?

Я считаю, что те, кому нужна помощь, должны ее получать. И родителям-одиночкам, конечно, приходится нелегко по сравнению с теми, кто живет в полной семье. Мы поддерживаем друг друга меньше, чем следовало бы. Так что, безусловно, им нужна поддержка.