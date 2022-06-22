Неусвоенные уроки? Смертельные гонки на Лаагна теэ продолжаются

На видео хорошо видно, как два черных автомобиля Mercedes и BМW совершают опасные маневры в потоке автомобилей. Действие происходит в районе Ласнамяэ, вблизи моста Варраку. Автомобили стремительно несутся по направлению к тому самому месту, где в результате такой же погони 20 июня 2020 года произошло крупное ДТП с пострадавшими и погибшими.

RusDelfi обратился за комментарием к полиции, чтобы узнать, изменилось ли что-то в организации движения и контроле скорости на этом отрезке дороги за два года.

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Ханнес Кулламяэ рассказал RusDelfi, что полиция максимально контролирует движение на опасных участках. Лаагна теэ является одним из тех мест, куда направлены ежедневные усилия по мониторингу дорожного движения.

Ханнес сообщил, что поисками лихачей с видео уже занимаются. „Мы пытаемся идентифицировать автомобили на видео и связываемся с их водителями“, - рассказал он.

Полиция призывает всех людей немедленно звонить по номеру 112, если они стали свидетелями подобных ситуаций. Информация мгновенно передается патрулям.

Ханнес Кулламяэ замечает, что предотвращение несчастных случаев начинается в первую очередь с самих водителей. Вот-вот начнутся празднования Яанова дня, и у полиции добавится работы – по всей Эстонии будут проходить рейды для контроля скорости и трезвости водителей.

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