Новая правящая коалиция будет образована сегодня? Оптимизм партнеров растет, но необходимо прояснить детали
Как заверили Delfi лидеры партий, от деталей многое зависит.
Сегодня уже прошла встреча на уровне председателей партий, вечером соберутся вновь. Если верить участникам переговоров, настроенным наиболее оптимистично, принципиальная договоренность может быть достигнут сегодня, но, как обычно бывает, процесс затягивается из-за деталей. Впрочем, если даже стороны придут к принципиальному соглашению, надеяться на то, что на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня, будут присутствовать новые министры, не приходится. Должны еще пройти заседания советов уполномоченных партий и внеочередное заседание Рийгикогу.
Стороны не раскрывают деталей. Если еще вчера партия Isamaa открыто заявляла, что готова смириться с тем, что семейные пособия повысится в меньшей степени, то сегодня лидеры партий неохотно говорят о компромиссах.
„До тех пор, пока не соберутся все вместе, ясности по всем вопросам не будет. Все между связано“, - сказал председатель фракции Партии реформ в парламенте Март Вырклаэв. Впрочем, он, как и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, был настроен более оптимистично, чем в предыдущие дни. Когда же наметится прорыв? „Думаю, что он уже не за горами. Сегодня мы гораздо ближе друг к другу, чем вчера, - сказал он. - Вопрос, как всегда, упирается в детали. Но они очень существенны. Постараемся сегодня вечером их обговорить“.
Март Вырклаэв, говоря об уже состоявшейся сегодня встрече, сказал: „Наши позиции сблизились, но окончательной договоренности нет“. По словам Вырклаэва, ключевой вопрос заключается в поиске источников планируемых расходов. „Когда бюджет в минусе, любой доволнительный расход еще больше увеличивает минус. Спор идет в основном о расходах“, - сказал он.
Как отметил Ляэнеметс, и Социал-демократическая партия, и Isamaa, и Партия реформ идут на компромисс. Можно ли надеяться на успех уже сегодня? „Надеюсь на это, мы близки к этому“, - сказал лидер социал-демократов. Возглавляемая им партия готова пойти на компромисс в вопросе перехода на эстоноязычное образование. „Идет содержательное обсуждение: сколько учителей потребуется, как быстро их удастся подготовить“, - сказал он, добавив, что пособие для одиноких родителей увеличится. Однако осторожный Ляэнеметс не озвучил конкретные цифры.
Сеэдер: сегодня соглашение вряд ли будет достигнуто
В беседе с корреспондентом Delfi лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что по многим вопросам партнеры нашли точки соприкосновения, и по таким вопросам, как необлагаемый подоходный минимум или реформа рынка электроэнергии, продвинулись вперед. „Было бы безответственно оглашать конкретные цифры, не достигнув договоренностей“, - сказал он, не желая раскрывать детали.
Отвечая на вопрос, чем же тогда объясняется оптимизм Ляэнеметса, Сеэдер сказал: „Нужно быть оптимистом, и я тоже оптимист. Могу заверить, что Isamaa будет твердо выступать за переход на образование на эстонском языке и за то, чтобы это было завифксировано в законе. Положа руку на сердце могу сказать, что договоренность будет достигнута, но не сегодня вечером“.