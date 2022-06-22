Новая правящая коалиция будет образована сегодня? Оптимизм партнеров растет, но необходимо прояснить детали

Сегодня уже прошла встреча на уровне председателей партий, вечером соберутся вновь. Если верить участникам переговоров, настроенным наиболее оптимистично, принципиальная договоренность может быть достигнут сегодня, но, как обычно бывает, процесс затягивается из-за деталей. Впрочем, если даже стороны придут к принципиальному соглашению, надеяться на то, что на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня, будут присутствовать новые министры, не приходится. Должны еще пройти заседания советов уполномоченных партий и внеочередное заседание Рийгикогу.

Стороны не раскрывают деталей. Если еще вчера партия Isamaa открыто заявляла, что готова смириться с тем, что семейные пособия повысится в меньшей степени, то сегодня лидеры партий неохотно говорят о компромиссах.

„До тех пор, пока не соберутся все вместе, ясности по всем вопросам не будет. Все между связано“, - сказал председатель фракции Партии реформ в парламенте Март Вырклаэв. Впрочем, он, как и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, был настроен более оптимистично, чем в предыдущие дни. Когда же наметится прорыв? „Думаю, что он уже не за горами. Сегодня мы гораздо ближе друг к другу, чем вчера, - сказал он. - Вопрос, как всегда, упирается в детали. Но они очень существенны. Постараемся сегодня вечером их обговорить“.

Март Вырклаэв, говоря об уже состоявшейся сегодня встрече, сказал: „Наши позиции сблизились, но окончательной договоренности нет“. По словам Вырклаэва, ключевой вопрос заключается в поиске источников планируемых расходов. „Когда бюджет в минусе, любой доволнительный расход еще больше увеличивает минус. Спор идет в основном о расходах“, - сказал он.