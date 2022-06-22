ФОТО| Президент Алар Карис вручил знаки отличия. Среди награжденных есть даже водитель автобуса(4)
Президент Алар Карис на торжественном мероприятии „Эстония благодарит“ („Eesti tänab“) в круизном терминале Ванасадам в Таллинне вручил знаки отличия людям, благодаря чьей преданности своему делу и обществу, жизнь в Эстонии стала лучше.
Накануне юбилея республики в этом году от глава государства ордена получили 148 человек. В их числе доноры, журналисты, спортсмены, государственные служащие и даже водитель детского автобуса в Пыльтсамаа. Церемония состоялась сегодня, в среду 22 июня 2022 г в круизном терминале Old Harbour.
Далее приводим полностью речь президента, произнесенную на церемонии награждения.
Речь Президента Республики на церемонии вручения государственных наград:
„Уважаемые кавалеры наград и ваши близкие.
В Эстонии живут и трудятся тысячи, десятки тысяч, нет, посмотрим внимательнее – сотни тысяч людей, достойных государственных наград. Наш общий труд перенес восстановившую независимость Эстонию в четвертое десятилетие. Благодаря вам мы можем чувствовать себя уверенно, защищенно, как свободные граждане свободного государства.
Если сейчас кто-нибудь захочет напомнить о внутриполитических волнениях в Эстонии, то – правительства приходят и уходят, коалиция превращается в оппозицию и наоборот. Так и должно быть.
Эстония держится не вопреки, а благодаря этому. Смена правительств и формирование коалиции власти в парламенте – это демократические будни, противоположностью которых была бы автократия и отсутствие правового государства.
Забота и настойчивость сотен тысяч людей сохранили именно такую, демократическую Эстонию, и помогают именно такой Эстонии существовать дальше.
Те 148 человек, которые удостоились наград в этом году, это люди, посвященность которых своей профессии или общине могла вдохновляюще повлиять и на многих других, это люди, часто ставящие на первое место работу, творчество, служение государству.
Для вас такая посвященность нормальна.
Здесь приходят на память мемуары любителя природы Фреда Юсси многолетней давности, когда у Микка Микивера спросили, чего нам, по его мнению, не хватает, чего у нас слишком мало. Микивер ответил, что мало естественности, ее не хватает.
У вас, дорогие кавалеры наград, есть естественность, которой так не хватало в жизни Микку Микиверу.
Естественность отлично выполнять свою работу.
Естественность направлять свои мысли и дела на благо общины.
Естественность замечать слабых, делать добро и помогать людям, в годы ли пандемии или в другое время.
Естественность углубляться и быть творческой личностью.
Защищать Эстонию в качестве военнослужащего в рамках зарубежной миссии или в качестве государственного служащего прямо здесь, в министерстве или в каком-либо служебном кабинете.
Естественность выступать другом и союзником Эстонии в других регионах мира.
Не бояться принимать решения и уметь понимать, когда кто-то принимает неверное решение, потому что нерешительность – это плохо.
Естественность улыбаться и беречь своих близких, как близкие берегут вас.
За все это Эстония и благодарит вас.
Спасибо“.
Список тех, кто получил знаки отличия, можно посмотреть здесь.