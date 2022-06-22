ФОТО| Президент Алар Карис вручил знаки отличия. Среди награжденных есть даже водитель автобуса

Накануне юбилея республики в этом году от глава государства ордена получили 148 человек. В их числе доноры, журналисты, спортсмены, государственные служащие и даже водитель детского автобуса в Пыльтсамаа. Церемония состоялась сегодня, в среду 22 июня 2022 г в круизном терминале Old Harbour.

Далее приводим полностью речь президента, произнесенную на церемонии награждения.

Речь Президента Республики на церемонии вручения государственных наград:

„Уважаемые кавалеры наград и ваши близкие.

В Эстонии живут и трудятся тысячи, десятки тысяч, нет, посмотрим внимательнее – сотни тысяч людей, достойных государственных наград. Наш общий труд перенес восстановившую независимость Эстонию в четвертое десятилетие. Благодаря вам мы можем чувствовать себя уверенно, защищенно, как свободные граждане свободного государства.

Если сейчас кто-нибудь захочет напомнить о внутриполитических волнениях в Эстонии, то – правительства приходят и уходят, коалиция превращается в оппозицию и наоборот. Так и должно быть.

Эстония держится не вопреки, а благодаря этому. Смена правительств и формирование коалиции власти в парламенте – это демократические будни, противоположностью которых была бы автократия и отсутствие правового государства.

Забота и настойчивость сотен тысяч людей сохранили именно такую, демократическую Эстонию, и помогают именно такой Эстонии существовать дальше.

Те 148 человек, которые удостоились наград в этом году, это люди, посвященность которых своей профессии или общине могла вдохновляюще повлиять и на многих других, это люди, часто ставящие на первое место работу, творчество, служение государству.

Для вас такая посвященность нормальна.

Здесь приходят на память мемуары любителя природы Фреда Юсси многолетней давности, когда у Микка Микивера спросили, чего нам, по его мнению, не хватает, чего у нас слишком мало. Микивер ответил, что мало естественности, ее не хватает.

У вас, дорогие кавалеры наград, есть естественность, которой так не хватало в жизни Микку Микиверу.