100 евро в неделю тратит на еду семья с 12 детьми. „Я не жалуюсь, кому-то приходится еще тяжелее“, - говорит многодетная мать

Nõuanded: kõige alus on planeerimine ja võtmetoiduks hakkliha

... et iga piisk järele jäänud toitu läheb uuesti kasutusse. Lusikatäiest järele jäänud kastmest võib teha munamuffineid või omletti. Köögiviljapuljongiks keedetud köögiviljad saab ära kasutada tomatikastmeks, mida talvevaruks sügavkülma panna. Värsket kala rookides võib keeta pead ja sabad kohe vähese veega puljongiks, millest hiljem suppi või kastet teha.

... läheb poodi nimekirjaga. Üks võimalus on õhtu- või lõunasöögi menüü hoolikalt läbi mõelda, nimekiri näpus poodi minna ja osta täpselt seda mida vaja. Samas mõistlik on ära kasutada igasugu sooduspakkumisi, sest väike tagavara võiks olla ka sügavkülmas. Kui parajasti pole värske köögivilja hooaeg, võib julgelt kasutada külmutatud köögivilja.

... argipäeva kangelane on hakkliha. See on suhteliselt soodne, hakklihast võib teha mustmiljon toitu ja seda võib ka sügavkülma varuda. Kõikidele hakklihatoitudele võib ohtralt lisada riivitud või tükeldatud köögivilju.

... üks odavaim ja alamärgatud toiduaine on pärmitainas. Sellest saab teha plaadikooke, soolaseid ja magusaid pirukaid ning saiu-sepikuid. Ka laste sünnipäevad, mis muidu kipuvad väga kalliks minema, võib ära pidada kuhja omatehtud väikeste pirukatega. Kuna praegu on ka elekter kallis, siis on mõistlik teha kooke ja pirukaid suurem laar – paari saia pärast ei tasu ahju kuumutada. Pirukad võib panna sügavkülma, sealt on hea õhtul paar tükki sulama võtta ja hommikul mikroahjuga kiiresti soojendada.