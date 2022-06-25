100 евро в неделю тратит на еду семья с 12 детьми. „Я не жалуюсь, кому-то приходится еще тяжелее“, - говорит многодетная мать

Припасы семья обычно закупает в магазине Grossi, добрым словом поминая и оптовый склад Cash & Carry, в котором можно приобрести мясные продукты по выгодным ценам (если повезет попасть на склад в момент доставки товаров). „Курицу там можно купить по одному евро с небольшим за килограмм. В обычном магазине она стоит больше трех евро“, - приводит пример Анна-Лийза.

Но такую поездку она может позволить только в том случае, если отложить ее никак нельзя, например, из-за визита к врачу. До Раквере — 16 километров, и раза три в неделю — по разным причинам — в близлежащий город все же приходится наведываться.

„В начале месяца мы ездим в магазины и закупаем продукты, заполняя морозилку. По необходимости покупаем продукты и в местном магазине, но в нем съестное стоит намного дороже, чем в городе“, - говорит Аннели. Если в середине недели вдруг выясняется, что закончилось что-то, без чего не обойтись, ей приходится ехать в Раквере.

В начале месяца, когда на счет поступают деньги, просматриваем рекламные предложения, берем их на заметку, заранее планируем, когда отправимся за покупками.

По словам Аннели, после оплаты всех счетов на еду остается 400-500 евро в месяц.

Планировать покупки и готовить еду Аннели помогает старшая дочь Анна-Лийза (22), недавно закончившая учебу и ставшая дипломированным социальным работником, но пока работающая на полставки в местном продовольственном магазине. Следующая по возрасту — Хейди (20), живущая теперь отдельно от мамы с папой и сестер-братьев. В семье подрастают Элаг Энрико (17), Кармен (15), Мерили (14), Элери Элико (13), Изабела (11), Сандер Карлос (10), Кассандра (8), Андеро (7), Тамара Терезе (4) и Кристелла Розанна (2). В скором времени семья ожидает появления на свет еще одного малыша.

В поселке Виру-Яагупи живет многодетная семья с красивой фамилией Лилл (lill - цветок). Еще месяц назад в семье за стол садились 14 человек, сейчас едоков стало на одного меньше: одна из дочерей живет теперь самостоятельно. Мама Аннели (41) — домохозяйка, точнее она 22 года находится в отпуске по уходу за детьми. Папа Эйко (43) — скотник, работает в хлеву.

Аннели, включаясь в разговор, добавляет, что не обходят они стороной и магазины Coop и Rimi, в которых продаются недорогие подгузники и молочные смеси, а недавно там продавались огурцы и помидоры по хорошой цене (1.70 евро и 1.38 евро за килограмм соответственно), так что не устояли перед большой покупкой.

„Скоро созреют свои помидоры и огурцы, - живо добавляет Анна-Лийза.- Мы сами солим и огурцы, и грибы, варим варенье, выжимаем соки, даже томатный“.

Балуют детей и разными вкусностями: покупают семечки, чипсы, попкорн, орехи и изюм. И если цена на „вкусняшки“ не кусается, набивают ими магазинную тележку.

На днях глава семьи Эйко, помятуя о том, что в скором времени цены могут взлететь до небес, и нужно запастись мясными продуктами, купил вторую морозильную камеру.

„Похоже, жизнь становится все хуже. Раньше на 20 евро можно было купить в магазине полно еды“, - сетует Аннели, по словам которой остается только мечтать о том, что цены вернутся на прежний уровень, и вспоминать давние времена.

Разумная экономия

В этом году семья Лилл посадила больше картошки, чем в прошлом. „В этом году не сможем покупать картофель. Если раньше мешок картошки стоил 12 евро, и за эти деньги его доставляли на дом, то теперь 25 евро“, - добавляет дочь Анна-Лийза, отлично умеющая считать деньги.

А мама уточняет, что сейчас все же удается сводить концы с концами, самые трудные времена были, когда в обращение ввели кроны. „Мы жили тогда в съемной квартире, были молодые и неопытные. Теперь живем в сельском доме, квартплату платить не надо. Муж выращивает зерно, есть корм для куриц, яйца — свои“, - говорит Аннели.

К слову, курочки не единственная живность, есть даже коза.