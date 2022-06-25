100 евро в неделю тратит на еду семья с 12 детьми. „Я не жалуюсь, кому-то приходится еще тяжелее“, - говорит многодетная мать(33)
Как накормить детей и мужа, когда продукты дорожают с каждым днем? У матери 12 детей есть ответ на этот вопрос: „Надо быть своего рода бухгалтером, тщательно все взвешивать, продумывать и планировать“.
В поселке Виру-Яагупи живет многодетная семья с красивой фамилией Лилл (lill - цветок). Еще месяц назад в семье за стол садились 14 человек, сейчас едоков стало на одного меньше: одна из дочерей живет теперь самостоятельно. Мама Аннели (41) — домохозяйка, точнее она 22 года находится в отпуске по уходу за детьми. Папа Эйко (43) — скотник, работает в хлеву.
Планировать покупки и готовить еду Аннели помогает старшая дочь Анна-Лийза (22), недавно закончившая учебу и ставшая дипломированным социальным работником, но пока работающая на полставки в местном продовольственном магазине. Следующая по возрасту — Хейди (20), живущая теперь отдельно от мамы с папой и сестер-братьев. В семье подрастают Элаг Энрико (17), Кармен (15), Мерили (14), Элери Элико (13), Изабела (11), Сандер Карлос (10), Кассандра (8), Андеро (7), Тамара Терезе (4) и Кристелла Розанна (2). В скором времени семья ожидает появления на свет еще одного малыша.
От цен на топливо слезы наворачиваются
По словам Аннели, после оплаты всех счетов на еду остается 400-500 евро в месяц.
В начале месяца, когда на счет поступают деньги, просматриваем рекламные предложения, берем их на заметку, заранее планируем, когда отправимся за покупками.
„В начале месяца мы ездим в магазины и закупаем продукты, заполняя морозилку. По необходимости покупаем продукты и в местном магазине, но в нем съестное стоит намного дороже, чем в городе“, - говорит Аннели. Если в середине недели вдруг выясняется, что закончилось что-то, без чего не обойтись, ей приходится ехать в Раквере.
Но такую поездку она может позволить только в том случае, если отложить ее никак нельзя, например, из-за визита к врачу. До Раквере — 16 километров, и раза три в неделю — по разным причинам — в близлежащий город все же приходится наведываться.
Одной морозильной камеры не хватает
Припасы семья обычно закупает в магазине Grossi, добрым словом поминая и оптовый склад Cash & Carry, в котором можно приобрести мясные продукты по выгодным ценам (если повезет попасть на склад в момент доставки товаров). „Курицу там можно купить по одному евро с небольшим за килограмм. В обычном магазине она стоит больше трех евро“, - приводит пример Анна-Лийза.
Аннели, включаясь в разговор, добавляет, что не обходят они стороной и магазины Coop и Rimi, в которых продаются недорогие подгузники и молочные смеси, а недавно там продавались огурцы и помидоры по хорошой цене (1.70 евро и 1.38 евро за килограмм соответственно), так что не устояли перед большой покупкой.
„Скоро созреют свои помидоры и огурцы, - живо добавляет Анна-Лийза.- Мы сами солим и огурцы, и грибы, варим варенье, выжимаем соки, даже томатный“.
Балуют детей и разными вкусностями: покупают семечки, чипсы, попкорн, орехи и изюм. И если цена на „вкусняшки“ не кусается, набивают ими магазинную тележку.
На днях глава семьи Эйко, помятуя о том, что в скором времени цены могут взлететь до небес, и нужно запастись мясными продуктами, купил вторую морозильную камеру.
„Похоже, жизнь становится все хуже. Раньше на 20 евро можно было купить в магазине полно еды“, - сетует Аннели, по словам которой остается только мечтать о том, что цены вернутся на прежний уровень, и вспоминать давние времена.
Разумная экономия
В этом году семья Лилл посадила больше картошки, чем в прошлом. „В этом году не сможем покупать картофель. Если раньше мешок картошки стоил 12 евро, и за эти деньги его доставляли на дом, то теперь 25 евро“, - добавляет дочь Анна-Лийза, отлично умеющая считать деньги.
А мама уточняет, что сейчас все же удается сводить концы с концами, самые трудные времена были, когда в обращение ввели кроны. „Мы жили тогда в съемной квартире, были молодые и неопытные. Теперь живем в сельском доме, квартплату платить не надо. Муж выращивает зерно, есть корм для куриц, яйца — свои“, - говорит Аннели.
К слову, курочки не единственная живность, есть даже коза.
По словам Аннели, она всегда недоумевает, когда у нее интересуются, как она справляется с такой большой семьей, наверное, готовит сразу много еды, чтобы хватило на несколько дней. „Вовсе нет. На завтрак варю кашу, делаю бутерброды. Обед и ужин готовим отдельно, обязательно столько, чтобы всем хватило и ничего не пришлось выбрасывать. Никто не захочет есть два дня подряд одно и то же блюдо“, - убеждена она.
На днях глава семьи Эйко, помятуя о том, что в скором времени цены могут взлететь до небес, и нужно запастись мясными продуктами, купил вторую морозильную камеру.
Действительно, в семье не принято выбрасывать еду, съедают все без остатка. В тяжелые времена выручает картофель. „Отварю картошку, порежу колбасы, пожарю замороженные овощи — готово рагу. Вкусно и дешево, можно еще сметаны добавить“, - делится Аннели рецептом.
В запасе у Аннели и ее дочери немало рецептов простых и сытных блюд, в том числе десертов. Взять, к примеру, бисквит с ревенем. Когда яйца не нужно покупать в маназине, а ревень растет в своем огороде, такой пирог ничего не стоит. Любят в семье и картофельные оладьи. Самый дорогой продукт — панировочные сухари, но и на них можно сэкономить, если перемолоть засохший хлеб.
Самая большая статья расхода в семье — молоко, все пьют его с большим удовольствием. „В день выпивают по четыре литра, - уточняет Аннели, добавляя, что, к счастью, иногда главе семьи удается купить молоко на ферме. - Дети получают свежее коровье молоко“.
Есть одно блюдо, которое всегда идет на ура и обходится недорого — макароны с фаршем. Аннели делится подсчетами: два пачки макарон (по 400 граммов, всего 1.30 евро), полкило фарша (2 евро) и растительное масло (3 евро бутылка, в неделю семья расходует больше одного литра). В обед и ужин всегдана столе молоко (в местном магазине литр молока стоит 89 центов) и хлеб.
Кровяная колбаса не только на рождество
Анна-Лийза, старшая дочь в многодетной семье, тоже готова поделится жизненным опытом: „Если удается найти недорогой фарш, например, по 2.29 за килограмм, покупаем сразу десять килограммов, как раз хватает на месяц. Раскладываем по пакетам примерно по полкило и отправляем в морозилку“.
Семья старается не упускать возможности купить сезонные товары по скидке. После рождества, например, кровяная колбаса продается всего по 10 центов за пачку. Колбаса дождется своего часа в морозилке, и на Яанов день ее пожарят на гриле. Кстати, рождественское печенье „папаркоок“ тоже можно печь хоть весной, хоть летом.
„Молоко, конечно, скоропортящийся товар, но мы покупаем и с истекшим сроком. Если, например, срок реализации сегодня, то молоко можно купить с 75-процентной скидкой. Даже если молоко скиснет, оно не пропадет, испечем блины“, - продолжает Анна-Лийза.
Семье помогают с продовольствием волостные власти и Пищевой банк (Toidupank). Три раза в месяц семья ездит в Раквере за продуктами из Пищевого банка, который, по словам Аннели, всегда обеспечивает нужными и хорошими продуктами. Но если цена на бензин еще вырастет, семья с трудом сможет выкраивать деньги на поездки.
Необходимость — мать изобретательности
Раквереский рынок семья Лилл обходит стороной — ассортимент не радует, да и цены высокие. Продукты, по словам Аннели и ее дочери, выгоднее покупать в магазине, тем более, что крупные торговые цены иногда предлагают солидные скидки.
„В начале месяца, когда на счет поступают деньги, просматриваем рекламные предложения, берем их на заметку, заранее планируем, когда отправимся за покупками. Иногда целый день ходим по магазинам, покупаем товар по скидке, запасаемся на целый месяц“, - говорит Аннели и уточняет, что иногда такие походы по городским магазинам приходится предпринимать не столько из-за продуктов питания, сколько из-за таких потребительских товаров, как туалетная бумага, моющие средства и т. д.
Когда денег в обрез, приходится быть находчивым и изобретательным. Аннели, например, такие нужные в домашнем хозяйстве вещи, как тряпки из микрофибры покупает не в обычном магазине, а в такой торговой точке, как Magaziin. Здесь можно купить тряпку большого размера и разрезать на четыре части. Выгода налицо: маленькая тряпочка в магазине стоит 1 евро, большая же обойдется в 1.30 евро. С накипью в чайнике Аннели, по ее словам, борется с помощью уксуса, а не бытовой химии, стиральную машину очищает пищевой содой.
Пищевой банк обеспечивает нужными и хорошими продуктами. Но если цена на бензин еще вырастет, семья с трудом сможет выкраивать деньги на поездки за продуктами.
Что касается одежды, то зимние наряды, например, в семье покупают весной. „Ничего, что они уже не модные. Я вот сыну куртку, стоившую 65 евро, купила за 10 евро, а зимнюю шапку за один евро, а не за пять, - говорит Аннели, добавляя, что ей постоянно приходится все высчитывать и рассчитывать, словно бухгалтеру. - Но я не жалуюсь, кому-то приходится еще тяжелее. Я всегда помню о том, что любой вопрос можно решить, не одним, так другим способом“.
Была бы возможность, покупала бы готовую еду
Аннели давно уже не мечтает о том, чтобы побывать в кафе или в ресторане, финансы не позволяют. Но будь у нее денег побольше, Аннели хотела бы покупать готовую еду. „День иногда так долго тянется — готовка, уборка, мытье посуды. И думашь порой, вот было бы здорово подать на стол готовую еду — достаточно открыть коробки и разогреть“, - делится своими чаяниями многодетная мама.
Пока мечты о готовой еде остаются мечтами, Аннели продолжает кормить свое многочисленное семейство, не забывая и про гостей. Во всяком случае фотокорреспондента, приехавшего поздним вечером в Виру-Яагупи, чтобы сфотографировать семью, накормили досыта. И в редакции наш коллега еще несколько дней вспоминая „самый вкусный в мире пирог с морковкой“.