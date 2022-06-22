Внимание, это опасно! Люди оставляют еду на плите и засыпают

В Тарту датчик Nublu зафиксировал пожарную тревогу. Поскольку контактное лицо не ответило на телефонный звонок, на место происшествия был отправлен патрульный экипаж. Охраннику удалось разбудить живущего в квартире мужчину стуком в дверь – выяснилось, что квартира заполнена дымом. Дым появился из-за оставленной на плите еды: мужчина заснул, когда готовил. Мужчина в инциденте не пострадал.

Патрульному экипажу, отреагировавшему на сигнал пожарной тревоги в Кохтла-Ярве, никто не открыл дверь в квартиру. В ответ на сообщение, отправленное контактным лицам, на место прибыл один из них. У него не было доступа в квартиру, однако он сказал, что владелец квартиры должен быть дома. Патрульный экипаж вызвал спасателей, и они вошли в квартиру через окно. Внутри лежал мужчина – ему вызвали скорую помощь.

„Это был нетрезвый хозяин квартиры, медики осмотрели его, но в помощи он все же не нуждался. Причиной пожарной тревоги была оставленная на плите и подгоревшая еда. Напоминаем, что дымовые датчики стали в Эстонии обязательными еще 13 лет назад, и если за это время датчик не заменили, его срок службы уже, по всей видимости, истек, поскольку „срок годности“ дымовых датчиков составляет – в зависимости от производителя и цены – от 3 до 10 лет. Так что обязательно проверьте свои датчики“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.