23.06.2022, 20:30
Производители продуктов питания: „Еда должна быть дорогой!“
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Высокая цена пшеницы подтягивает за собой повышение цен на многие другие товары. Непосредственно дорожают мучные изделия – хлеб, макароны и др. Цена зерна влияет и на отрасль животноводства, особенно это коснулось свиноводства и птицеводства.
Эстонских производителей хлебо-булочных изделий снабжает Tartu Mill. Руководитель предприятия Ууно Лаусинг говорит, что цены на пшеницу выросли на 90-100%, это повышение перекинулось и на муку.