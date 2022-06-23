Новости Эстонии
23.06.2022, 20:30

Производители продуктов питания: „Еда должна быть дорогой!“

 
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Высокая цена пшеницы подтягивает за собой повышение цен на многие другие товары. Непосредственно дорожают мучные изделия – хлеб, макароны и др. Цена зерна влияет и на отрасль животноводства, особенно это коснулось свиноводства и птицеводства.

Эстонских производителей хлебо-булочных изделий снабжает Tartu Mill. Руководитель предприятия Ууно Лаусинг говорит, что цены на пшеницу выросли на 90-100%, это повышение перекинулось и на муку.

Председатель правления AS Leibur Ассо Ланкотс подтверждает, что им приходится платить за муку больше, чем в прошлом году. „Повышение цен началось для нас прошлой осенью“, — добавляет он. К счастью, у них есть долгосрочные контракты с фиксированной ценой на закупку муки.

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