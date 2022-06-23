Производители продуктов питания: „Еда должна быть дорогой!“

Эстонских производителей хлебо-булочных изделий снабжает Tartu Mill . Руководитель предприятия Ууно Лаусинг говорит, что цены на пшеницу выросли на 90-100%, это повышение перекинулось и на муку.

Председатель правления AS Leibur Ассо Ланкотс подтверждает, что им приходится платить за муку больше, чем в прошлом году. „Повышение цен началось для нас прошлой осенью“, — добавляет он. К счастью, у них есть долгосрочные контракты с фиксированной ценой на закупку муки.