22.06.2022, 09:19
Эстония вошла в шестерку стран ЕС по уровню цен на алкоголь(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Общий уровень цен на алкогольные напитки в Финляндии за прошлый год был самым высоким в ЕС, где он стоил на 120% больше, чем в среднем по Евросоюзу.
В первую десятку списка самых дорогих стран по уровню цен на алкогольную продукцию в 2021 году также вошли Ирландия (100,8%), Швеция (62%), Греция (54,7%), Дания (44,8%), Эстония (29,2%), Латвия (27,7%), Мальта (27,2%), Хорватия (17%) и Кипр (16,2%), пишет RusERR.
Дешевле всего алкоголь продавался в Венгрии (на 17% чем в среднем по ЕС), Австрии (на 16%) и Германии (на 13,6%).