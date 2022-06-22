Новости Эстонии
22.06.2022, 09:39

У певца и политика Айвара Рийсалу скоро родится внебрачный ребенок. Супруга Марина: я нахожусь в шоке!

 (5)
Айвар Рийсалу и Марина Рийсалу на приеме у президента по случаю 93-летия Эстонской Республики.
Айвар Рийсалу и Марина Рийсалу на приеме у президента по случаю 93-летия Эстонской Республики.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

У политика певца Айвара Рийсалу, женатого на предпринимательнице Марине Рийсалу, в начале июля родится внебрачный ребенок от проживающей в Пярну Аннели.

В жизни Айвара Рийсалу (61 год), солиста популярного ансамбля Meie Mees, который с декабря прошлого года является волостным старейшиной Ляэне-Нигула, дуют новые ветра. Он вот-вот станет отцом еще одного ребенка, и его нынешний брак, по сути, закончился кризисом. Мать ребенка, который родится в первой половине июля, Аннели Карлсон (41 год), живет в Пярну и имеет троих детей от двух предыдущих отношений. Источник, хорошо знавший Аннели, сообщил изданию Kroonika, что старшая дочь Аннели уже взрослая, а отец двоих несовершеннолетних детей работает в строительной компании. Интересным в этой истории является то, что Айвар Рийсалу и Аннели познакомились через сайт знакомств в 2005 году, потом недолго общались, и их дороги разошлись. Они снова встретились два года назад, в начале пандемии, тоже благодаря сайту знакомств, и отношения быстро переросли в общие договоренности на будущее.

„Да, это правда“, — бойко отвечает Айвар Рийсалу на вопрос, скоро ли родится его пятый ребенок. „К сожалению, в данный момент я не вижу возможности комментировать нынешнее положение моей личной жизни, но общество все равно узнает о грядущих больших переменах“, — говорит он. Мать будущего ребенка Аннели Карлсон удивлена ​​телефонным разговором Kroonika и выясняет, через кого могла просочиться такая информация. Она предлагает позвонить отцу ребенка, Айвару, сказав лишь, что не желает давать комментарии по поводу личной жизни. Аннели является одним из акционеров компании Willytex OÜ, производящей средства индивидуальной защиты.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии