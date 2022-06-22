У певца и политика Айвара Рийсалу скоро родится внебрачный ребенок. Супруга Марина: я нахожусь в шоке!

В жизни Айвара Рийсалу (61 год), солиста популярного ансамбля Meie Mees, который с декабря прошлого года является волостным старейшиной Ляэне-Нигула, дуют новые ветра. Он вот-вот станет отцом еще одного ребенка, и его нынешний брак, по сути, закончился кризисом. Мать ребенка, который родится в первой половине июля, Аннели Карлсон (41 год), живет в Пярну и имеет троих детей от двух предыдущих отношений. Источник, хорошо знавший Аннели, сообщил изданию Kroonika, что старшая дочь Аннели уже взрослая, а отец двоих несовершеннолетних детей работает в строительной компании. Интересным в этой истории является то, что Айвар Рийсалу и Аннели познакомились через сайт знакомств в 2005 году, потом недолго общались, и их дороги разошлись. Они снова встретились два года назад, в начале пандемии, тоже благодаря сайту знакомств, и отношения быстро переросли в общие договоренности на будущее.