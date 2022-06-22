Рейтинг партий: поддержка EKRE заметно выросла

Партия реформ 17-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако за последние 7 дней ее рейтинг снизился на 0,3% с 34,8% до 34,5%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 24 мая по 20 июня.