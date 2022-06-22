22.06.2022, 07:41
Рейтинг партий: поддержка EKRE заметно выросла
ФОТО: | Ekspress Meedia
Партия реформ 17-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако за последние 7 дней ее рейтинг снизился на 0,3% с 34,8% до 34,5%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 24 мая по 20 июня.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой за неделю вырос на 1,1% до 20,9%, сообщает RusERR.
На третьем месте по-прежнему находится недавно ушедшая в оппозицию Центристская партия с рейтингом 17,5%.
За „Эстонию 200“ сейчас готовы проголосовать 10,6% избирателей (ее поддержка сейчас более чем на 9 процентных пункта ниже чем на пике, достигнутом в начале марта).
Социал-демократов готовы поддержать 6,3% избирателей, а Isamaa - 7,3%.