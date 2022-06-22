Печальный рекорд ДТП: 14 800 случаев за пять месяцев

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году предыдущий рекорд дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев был побит, составив на тысячу случаев больше. „В начале года увеличению дорожно-транспортных происшествий способствовала снежная зима с гололедом, но и весной произошло больше аварий, чем в предыдущие годы“, — сказала Рейметс.

Рейметс предостерегла, что летом количество участников дорожного движения увеличивается и скорость движения возрастает. „По сравнению с другими месяцами в году в летние месяцы чаще происходят столкновения при обгонах, съезды с дороги, причинение вреда велосипедистам и происшествия, связанные с парковкой. Больше всего дорожно-транспортных происшествий случается в будние дни с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни — в субботу с 12.00 до 15.00“, — пояснила Рейметс, подчеркнув, что для безопасного движения важно выбирать подходящую скорость движения и управлять транспортным средством на трезвую голову.

По словам руководителя по продукции дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейлберг, перед Ивановым днем дорожное движение становится очень беспокойным. „Каждый год в июне наблюдается увеличение дорожно-транспортных происшествий, причиной могут быть как выпускные в школах, летние концерты, так и последние покупки в торговых центрах перед праздниками. Вероятность аварий возрастет, если в один промежуток времени на одном маленьком участке окажется большое количество транспортных средств“, — отметила Вейлберг.

Если произошло дорожно-транспортное происшествие, то прямо на месте происшествия, зайдя на сайт avarii.lkf.ee, его можно удобно оформить с помощью цифрового уведомления. Приложение доступно на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро „Зеленой карты“ в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование либо которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.