Работа „вчерную“. Украинским беженцам в Эстонии выгодно работать неофициально?

В этом году в Эстонии отмечается рекордное количество предложений о работе. Прибытие украинских беженцев, несмотря на прогноз, не смягчило нехватку рабочей силы. По данным Департамента статистики, в первом квартале текущего года на эстонских предприятиях было более 13 000 вакансий, что на 38% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число зарегистрированных безработных по состоянию на 6 июня составляет 45 575, а уровень безработицы 7%. Почему же украинские беженцы не спешат устраиваться на работу, а некоторые решают трудиться неофициально? Разбирается RusDelfi.