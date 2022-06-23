Новости Эстонии
23.06.2022, 08:02

Работа „вчерную“. Украинским беженцам в Эстонии выгодно работать неофициально?

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ФОТО: Infogram | Ekspress Meedia

В этом году в Эстонии отмечается рекордное количество предложений о работе. Прибытие украинских беженцев, несмотря на прогноз, не смягчило нехватку рабочей силы. По данным Департамента статистики, в первом квартале текущего года на эстонских предприятиях было более 13 000 вакансий, что на 38% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число зарегистрированных безработных по состоянию на 6 июня составляет 45 575, а уровень безработицы 7%. Почему же украинские беженцы не спешат устраиваться на работу, а некоторые решают трудиться неофициально? Разбирается RusDelfi.

Почему пособия получать выгоднее, чем работать?

Александра приехала в Эстонию с двумя детьми. У женщины достаточно востребованная профессия в сфере образования, но украинка не спешит официально устраиваться на работу. „Мне это просто невыгодно, ведь тогда я потеряю много денег, — делится своей историей Александра на условиях полной анонимности. — Поэтому я приняла решение принимать клиентов у себя дома. Расчет здесь самый простой“.

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