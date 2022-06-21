ГАЛЕРЕЯ | В Тырва открыли посвященный Украине Парк Свободы

Тырва уже три года подряд собирает признанных скульпторов по песку, но в этом году мероприятие имело более глубокое значение - парк скульптур и фотовыставка в центре города получили в знак поддержки Украины имя Парк Свободы.

В центре композиции находится пятиметровая скульптура, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский. Ее фотографии уже разошлись в социальных сетях по всему миру.

Харьковский мастер Юрий Костерин создал из песка композицию которая показывает, как украинский трактор тащит подбитый российский танк. По словам Юрия, художник может создать из песка большие работы гораздо быстрее, чем из других материалов, и благодаря этому выразить всё здесь и сейчас.