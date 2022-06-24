Шокирующий случай в автобусе: вместо того, чтобы винить детей за невоспитанность, стоит смотреть на их родителей

„Я постоянно слышу, что молодежь сейчас ужасная, дети все глупее и т.д. и т.п. Молодое поколение бранят так, что мама не горюй. Но я призываю тех, кто так поступает, да и всех родителей в целом, внимательно посмотреть в зеркало и спросить себя - а какой пример они подают?

К написанию этого текста меня подтолкнул шокирующий случай, произошедший в автобусе несколько дней назад. Я ехала домой от бабушки и дедушки из Ида-Вирумаа, и мы уже подъезжать к Таллинну. Обычно автобус делает остановку в Ласнамяэ, и этот случай не был исключением. Водитель автобуса к тому моменту уже несколько раз напоминал нам через громкоговоритель, что все пассажиры должны убирать за собой мусор перед тем, как покинуть автобус. И это нормально, так? Оказалось, что не для всех.

Автобус остановился в Ласнамяэ, и маленький мальчик лет пяти, сидевший позади меня, и его мама начали выходить. Но тут произошел следующий диалог. Ребенок матери: „Мамочка, а как же наш мусор?! Я возьму с собой!“ Но в ответ на это мама ответила следующее: „Не стоит стараться, это мы точно оставим здесь, я это убирать не буду!“.

К сожалению, к тому времени, когда я понял, что только что произошло, они уже вышли из автобуса, и мы ехали на автобусный вокзал. Я собрала их бумажки и прочий мусор, но на душе было мерзкое чувство. Почему своих детей намеренно учат вести себя так плохо? Я искренне надеюсь, что этот случай все-таки был исключением...“.