21.06.2022, 21:08
Объявлены итоги конкурса на название пассажирского терминала Rail Baltic в Пярну(5)
ФОТО: Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ
Весной этого года Rail Baltic Estonia вместе с городской управой города Пярну проводил конкурс на лучшее название для нового пассажирского терминала. Сегодня был объявлен победитель.
Жюри выбрало пять имен для финального голосования. Помимо формальных требований, важно было, чтобы название было представительным и учитывало местную историю. Также было необходимо учитывать тот факт, что пассажирский терминал будет еще и промежуточной остановкой в летней столице. Второе место в конкурсе заняло имя Лидия.
Конкурс также проводился и для названия пассажирского терминала Ülemiste. В результате было выбрано имя Линда.