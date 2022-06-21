Объявлены итоги конкурса на название пассажирского терминала Rail Baltic в Пярну

Жюри выбрало пять имен для финального голосования. Помимо формальных требований, важно было, чтобы название было представительным и учитывало местную историю. Также было необходимо учитывать тот факт, что пассажирский терминал будет еще и промежуточной остановкой в ​​летней столице. Второе место в конкурсе заняло имя Лидия.