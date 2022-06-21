Расследование жестокого убийства аистов продолжается. За информацию о преступнике дают 5000 евро!

По словам генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра, расследование осуществляется в тесном сотрудничестве с полицией. „Мы проверили десятки сообщений, искали возможного стрелка и другими методами, но, к сожалению, расследование пока не привело к обнаружению подозреваемого“, — сказал Вакра.



„Будет трудно смириться, если, несмотря на все усилия следователей, виновник так и не будет установлен“, - отметил Вакра. Он еще раз призвал всех, кто что-либо знает о случившемся, сообщить об этом в департамент или полицию.