21.06.2022, 13:20
Расследование жестокого убийства аистов продолжается. За информацию о преступнике дают 5000 евро!
ФОТО: | Ekspress Meedia
Расследование жестокого убийства восьми аистов в Ярвамаа продолжается. Убийца пока не найден.
По словам генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра, расследование осуществляется в тесном сотрудничестве с полицией. „Мы проверили десятки сообщений, искали возможного стрелка и другими методами, но, к сожалению, расследование пока не привело к обнаружению подозреваемого“, — сказал Вакра.