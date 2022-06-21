Новости Эстонии
21.06.2022, 13:20

Расследование жестокого убийства аистов продолжается. За информацию о преступнике дают 5000 евро!

 
Järvamaal mai alguses jõhkralt tapetud kaheksa toonekure juhtumi uurimine jätkub.
Järvamaal mai alguses jõhkralt tapetud kaheksa toonekure juhtumi uurimine jätkub.
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Расследование жестокого убийства восьми аистов в Ярвамаа продолжается. Убийца пока не найден.

По словам генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра, расследование осуществляется в тесном сотрудничестве с полицией. „Мы проверили десятки сообщений, искали возможного стрелка и другими методами, но, к сожалению, расследование пока не привело к обнаружению подозреваемого“, — сказал Вакра.


„Будет трудно смириться, если, несмотря на все усилия следователей, виновник так и не будет установлен“, - отметил Вакра. Он еще раз призвал всех, кто что-либо знает о случившемся, сообщить об этом в департамент или полицию.

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