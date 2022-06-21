Новости Эстонии
21.06.2022, 12:14

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вызвал посла РФ

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МИ-8 на параде в Санкт-Петербурге
МИ-8 на параде в Санкт-Петербурге
ФОТО: ANTON VAGANOV | REUTERS

Вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации (РФ) нарушил воздушное пространство Эстонии на Юго-Востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут.

Вертолет летел без предоставленного плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ и передало ему ноту. Это второе нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.

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