Эксперт: доля положительных тестов на коронавирус за месяц увеличилась в четыре раза

„Лето наступило, Иванов день уже на пороге, и, понятно, что коронавирус — это последнее, о чём хотелось бы думать. Тем не менее, цифры показывают быстрый рост заболеваемости, и профилактическое тестирование — лучшее, что Вы можете сегодня сделать для здоровья Ваших близких“, — сказал Мартин Талу и добавил, что любой из нас может сделать первичный тест в домашних условиях. „В случае появления первых симптомов, продолжать передвигаться без ограничений — это определённо неправильно. В Таллинне и его окрестностях медиков Confido можно вызвать на дом, чтобы проверить себя и членов семьи, а также проконсультироваться в плане лечения“, — сказал Талу, по словам которого на основании официально сделанных тестов позднее можно получить справку, подтверждающую, что человек переболел этим вирусом.

Руководитель экспресс-клиник Confido, которые предоставляют возможность тестирования в общей сложности в восьми различных пунктах, сказал, что в первую неделю мая положительными оказались результаты только 1,3% тестов, а в середине месяца этот показатель составил уже 2,7%. „К сожалению, за последний месяц наблюдается быстрый рост заболеваемости, и на прошлой неделе результаты 11% тестов были положительными“, — поделился Талу и отметил, что в экспресс-клиники Confido люди часто обращаются, не имея никаких симптомов, — например, перед поездкой на отдых в страны, которые всё ещё требуют наличия соответствующей справки. „Как мы уже знаем из прежнего опыта, коронапозитивный человек может сам не знать о том, что болен, и это, в свою очередь, ускоряет распространение вируса“, — предупредил Талу.

Тест на коронавирус в Таллинне можно сделать в городке здоровья Confido на Веэренни, в экспресс-клиниках в торговых центрах Rocca al Mare, Nautica, Viru Keskus и Lasnamäe Center, и в Таллиннском аэропорту. В Тарту услуга тестирования предоставляется в клинике Raatuse и в экспресс-клинике в торговом центре Lõunakeskus. Также можно заказать услугу визита на дом.