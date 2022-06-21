Женщине сделали иглоукалывание в салоне в Ласнамяэ, после чего она умерла

5 мая этого года в одной из квартир Таллинна было обнаружено тело 74-летней женщины. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти может являться некомпетентно оказанная услуга иглоукалывания. Отдел по расследованию преступлений против личности уголовного бюро Пыхьяской префектуры возбудил уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники криминальной полиции выяснили, что утром того же дня женщина посетила расположенный в подвале многоквартирного дома в Ласнамяэ массажный кабинет, где ей сделали иглоукалывание. Когда женщина вернулась домой, ее здоровье значительно ухудшилось, и она скончалась до того, как близкие успели вызвать скорую помощь.

В начале июня следователи задержали в качестве подозреваемой в совершении преступления 67-летнюю женщину, у которой отсутствовало право оказывать услуги иглотерапии.

„Это необычный случай для полиции, когда пожилая женщина, которая обратилась за помощью в решении своих проблем со здоровьем, но, к сожалению, из-за доморощенного иглотерапевта лишилась жизни, — сказал глава отдела по расследованию преступлений против личности. - Безусловно, о своем здоровье нужно заботиться, но, пожалуйста, доверяйте только квалифицированным специалистам, которые действительно знают, что делают“.

Проверить компетентность, специализацию и место работы работников сферы здравоохранения можно в публичном регистре работников сферы здравоохранения от Департамента здоровья.

Уголовное производство ведет служба расследования преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры под управлением Пыхьяской окружной прокуратуры.