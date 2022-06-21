Получивший 10 лет лишения свободы за покушение на убийство вышел на свободу через два года

9 мая позапрошлого года обвиняемому стало известно, что его супруга хочет получить развод, так как у нее появился новый возлюбленный. На следующий день между супругами разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый, скрывающийся за инициалами И. М., связал жене руки и ноги за спиной. Ссора происходила на глазах их 7-летнего ребенка, который позвонил тете со стороны матери. Тем же вечером, говоря юридическим языком, ненадлежащее физическое обращение продолжилось.