20.06.2022, 14:34
ФОТО | Полиция ищет Пропавшего в Ласнамяэ 22-летнего Алекса(7)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи общественности в поисках 22-летнего Алекса, который последний раз выходил на связь с близкими 20 апреля. После этого его телефон был выключен и точное местоположение неизвестно. Молодой человек проживал в Ласнамяэ.
Приметы Алекса: рост 180 см, спортивное телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Как известно, на Алексе в последний раз были надеты черная кепка, черна футболка, черные штаны с карманами и черные кирзовые сапоги.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112. Сам Алекс также может позвонить по этому номеру или связаться с близкими, если увидит данное сообщение.