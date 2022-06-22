Экономика
22.06.2022, 18:48

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Работник взял больничный. Продлевается ли испытательный срок?

 
Maaleht
Kuidas on õige vormistada katseaega?
Kuidas on õige vormistada katseaega?
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

„В августе у нас начнут работать два новых сотрудника, оба сначала на испытательном сроке. С одним сотрудником мы договорились о дате окончания испытательного срока. В отношении второго будет действовать четырехмесячный испытательный срок без конечной даты. Мы слышали, что с 1 августа в испытательный срок не засчитывается время нахождения работника на больничном. Если оба работника заболеют, продлевается ли их испытательный срок?“, - интересуется читатель.

Испытательный срок не должен превышать четырех месяцев с даты фактического вступления сотрудника в должность. Согласно действующему законодательству, работодатель обязан письменно уведомлять работника об испытательном сроке только в том случае, если стороны договорились об испытательном сроке, который длится менее четырех месяцев. С 1 августа...

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