ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Работник взял больничный. Продлевается ли испытательный срок?

„В августе у нас начнут работать два новых сотрудника, оба сначала на испытательном сроке. С одним сотрудником мы договорились о дате окончания испытательного срока. В отношении второго будет действовать четырехмесячный испытательный срок без конечной даты. Мы слышали, что с 1 августа в испытательный срок не засчитывается время нахождения работника на больничном. Если оба работника заболеют, продлевается ли их испытательный срок?“, - интересуется читатель.