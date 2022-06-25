Шум гоночных автомобилей на улицах не только портит лето, но и подрывает здоровье. Есть ли решение?(47)
Улицы Таллинна летом по звуковой гамме похожи на гоночные соревнования. Визг покрышек и рев выхлопных труб спортивных автомобилей и мотоциклов серьезно омрачает лето в городе. И этот грохот наносит вред не только комфорту, но и здоровью. Власти бездействуют и перекладывают ответственность. Выживут ли уличные гонщики нас из любимого города?
Касается каждого
Шум дорог в городе опаснее, чем можно подумать. По результатам исследования Тартуского университета, каждый десятый житель столицы физически страдает от громких звуков с улицы. Громкие звуки от проезжающих автомобилей способны серьезно ухудшить здоровье и сократить продолжительность жизни.
Благодаря этому исследованию выяснилось, что шум от автомобильного движения ежегодно вызывает в среднем 125 случаев ишемической болезни сердца в Таллинне. Адъюнкт-профессор Института семейной медицины и общественного здоровья Тартуского университета Ханс Орру считает, что главной мерой снижения шума является ограничение скорости транспортного потока. „Шума от машин много и чем быстрее едет автомобиль, тем он больше шумит“.
Пустили на самотек?
Для начала RusDelfi обратился к Транспортному департаменту. Сотрудник департамента Виллу Ване признал, что в Таллинне проблема с шумом на дорогах есть. Но далее, он сразу огорчил нас ответом: - "мне кажется, что у этой проблемы нет хорошего решения. Но что-то все таки можно сделать“.
Виллу видит решение проблемы в техосмотре. „В ходе осмотра проверяется уровень шума на соответствие нормам“, - рассказал он. Но, как мы можем судить по грохоту на улицах, проблему эта мера не решает. По его мнению, если автомобиль или мотоцикл продолжает неистово реветь после удачного прохождения Т.О., то этим должна заниматься дорожная полиция. Но он тут же добавил, что ему неизвестно, сколько внимания этому уделяют службы правопорядка. И он не знает, есть ли у полиции необходимое для замера уровня шума оборудование. Если такого оборудования нет, то у полиции нет и правовых оснований для вмешательства. Если все же шумомер у полиции есть, то в некоторых случаях стражи закона могут направить транспортное средство на повторный техосмотр.
Виллу отмечает, что больше всего шума и визга спортивные автомобили и байки выделяют при резком ускорении. Он считает, что только полиция сможет прижать гонщиков к ногтю.
У полиции только ушки на макушке
Далее мы обратились к полиции. Начальник патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн ответил нам, что полиция летом получает сообщения о громких транспортных средствах, и по возможности проверяет их. Также патрули неустанно следят за участниками движения, и предотвращают уличные гонки.
Далее Вармо рассказал нам, что остановленное транспортное средство полицейский оценивает только на слух. Если выхлопная система автомобиля не соответствует требованиям, то его направят на повторное Т.О.
По словам начальника патрульной службы, полиция в состоянии только просить всех владельцев громких транспортных средств, учитывать других людей при выборе стиля вождения и маршрута.
Камень в огород Таллинна от Хельсинки
Из ответов чиновников нам становится понятно, что никто проблемой шума в городе серьезно не занимается. Все перекладывают ответственность друг на друга, а решения проблеме нет. Как мы писали в статье о запаркованных тротуарах ранее, штрафы и наказания не работают, если вероятность их получить крайне мала. Единственным верным способом прекратить какое-либо нарушение является создание невозможных условий для повторения этого нарушения. Улицы Таллинна спроектированы, как гоночные трассы. Это доказал даже Кристофер Нолан, сняв погоню на грузовиках в самом центре Таллинна (всем запомнился сюжет погони по Лаагна теэ, но начиналась она на Пярнусском шоссе напротив кинотеатра „Космос“).
Длинные прямые сменяют плавные виражи. Каждый светофор, как стартовая линия. Количество полос на главных улицах сравнимо с количеством полос на олимпийской беговой дорожке. Такая среда вызывает в каждом водителе инстинкт „Шумахера“.
Таллинн спасет только принудительное усмирение трафика. И речь не про лежачие полицейские или знаки ограничение 30 км\ч. В вопросе организации дорожного движения Таллинну стоит взять несколько уроков у Хельсинки. Главные улицы центра финской столицы не страдают от рева Феррари и Ламборгини. А все из-за булыжной мостовой.
На фотографии ведущая к порту крупная улица в Хельсинки. Так мог выглядеть бульвар Мере в Таллинне. Но вместо этого он залит асфальтом и разрисован разметкой. Прелесть булыжного покрытия в том, что такая дорога не требует дополнительного регулирования. На такой дороге не превысить скорость. Чем спортивнее и дороже автомобиль, тем медленнее он будет ехать. Не нужно тратить каждый год средства на нанесение разметки, ведь ее можно обозначить узором булыжников. Такая улица автоматически станет безопаснее.
А так мог выглядеть бульвар Эстония. Но это основная транспортная улица в центре Хельсинки. Обратите внимание на количество средств регулировки движения. Их абсолютный минимум. Никакой разметки, лишь пара светофоров для всего перекрестка, отсутствие больших знаков. Ничто не мешает любоваться архитектурой. Безопасно, просто и эффективно. Центр исторического города должен соответствовать своему статусу во всем. Он не должен быть похож на парковку или гоночный трек.