Шум гоночных автомобилей на улицах не только портит лето, но и подрывает здоровье. Есть ли решение?

Касается каждого

Шум дорог в городе опаснее, чем можно подумать. По результатам исследования Тартуского университета, каждый десятый житель столицы физически страдает от громких звуков с улицы. Громкие звуки от проезжающих автомобилей способны серьезно ухудшить здоровье и сократить продолжительность жизни.

Благодаря этому исследованию выяснилось, что шум от автомобильного движения ежегодно вызывает в среднем 125 случаев ишемической болезни сердца в Таллинне. Адъюнкт-профессор Института семейной медицины и общественного здоровья Тартуского университета Ханс Орру считает, что главной мерой снижения шума является ограничение скорости транспортного потока. „Шума от машин много и чем быстрее едет автомобиль, тем он больше шумит“.

Пустили на самотек?

Для начала RusDelfi обратился к Транспортному департаменту. Сотрудник департамента Виллу Ване признал, что в Таллинне проблема с шумом на дорогах есть. Но далее, он сразу огорчил нас ответом: - "мне кажется, что у этой проблемы нет хорошего решения. Но что-то все таки можно сделать“.

Виллу видит решение проблемы в техосмотре. „В ходе осмотра проверяется уровень шума на соответствие нормам“, - рассказал он. Но, как мы можем судить по грохоту на улицах, проблему эта мера не решает. По его мнению, если автомобиль или мотоцикл продолжает неистово реветь после удачного прохождения Т.О., то этим должна заниматься дорожная полиция. Но он тут же добавил, что ему неизвестно, сколько внимания этому уделяют службы правопорядка. И он не знает, есть ли у полиции необходимое для замера уровня шума оборудование. Если такого оборудования нет, то у полиции нет и правовых оснований для вмешательства. Если все же шумомер у полиции есть, то в некоторых случаях стражи закона могут направить транспортное средство на повторный техосмотр.

Виллу отмечает, что больше всего шума и визга спортивные автомобили и байки выделяют при резком ускорении. Он считает, что только полиция сможет прижать гонщиков к ногтю.

У полиции только ушки на макушке