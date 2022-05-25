КОЛОНКА RusDelfi: Белый микроавтобус — вон с тротуара!

Тротуар это часть дороги , где пешеход должен чувствовать себя в безопасности. На тротуаре не должно быть ничего, что вынуждало бы людей выходить на проезжую часть и рисковать своей жизнью. По какой-то причине эстонские водители видят тротуар, как еще одну полосу проезжей части, на которой было бы уместно оставить свой автомобиль. Автомобилисты стараются при любой возможности освободить проезжую часть, чтобы не мешать проехать другим. Это происходит особенно часто в тех местах, где места, чтобы проехать, и так достаточно.

Отчасти такие нарушения становятся привычными из-за плавающих формулировок в законе. В каждом пункте о парковке есть какое-нибудь "но". Парковка на тротуаре запрещена, но разрешена, если есть разрешающий знак. Остановка на тротуаре запрещена, но разрешена, если пешеходам остается полтора метра. Эти вялые формулировки позволяют водителям трактовать закон в свою пользу. Закон должен быть написан четко и ясно. К примеру, с сигналами светофора все понятно. На красный стой, на зеленый езжай. Никаких неясностей.

Парковка на тротуаре, безусловно, относиться к несерьезному типу нарушений. Все водители учились в автошколе и должны знать, что она запрещена. Все пешеходы знают короткий номер полиции, но сколько раз кто-нибудь выбирал эту опцию? В большинстве случаев люди молча обходят машины. Подобная безнаказанность довела положение на дорогах до состояния абсурда.

Все административные нарушения делятся на два вида: серьезные и не серьезные. Серьезность нарушений не всегда измеряется суммой штрафа. Она так же измеряется общественным порицанием. Штраф за брошенный фантик сравнительно не велик, однако за подобный поступок легко получить "по шапке" от прохожих. За неуступленное место в трамвае беременной женщине полиция в тюрьму не посадит, но отмыться от проклятий других пассажиров удастся нескоро. И есть второй тип нарушений, с которым общество готово мириться невзирая на размеры наказания от властей. Кто из нас, к примеру, не ездил без билета в общественном транспорте? А кто не превышал скорость на 5 или 10 км/ч?

На фотографии с улицы Хернэ можно увидеть, как водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, хотя на проезжей части имеется две полосы в попутном направлении, а слева от них располагается пустая парковка.

Я же никому не мешаю

Автомобиль является личным имуществом человека. В придачу с покупкой машины не идет персональное парковочное место. Об этом стоит помнить, когда вы едете в центр города или другое оживленное место. О том, где вы припаркуетесь, стоит подумать еще до выезда.

Белый микроавтобус как лицензия на убийство

Печальнее всего ситуация обстоит с водителями белых микроавтобусов. Эти люди определенно считают, что ПДД на них не распространяются. В законе нет пометки о том, что если человек привез товар в магазин, то он может оставить свою машину на пешеходном переходе.

Никакого оправдания для такого поведения нет. Если выполнение вашей ежедневной работы напрямую связано с нарушением закона - это значит, что вы используете неверное средство для ее выполнения.

Нарушение закона парковки уже настолько въелось в подсознание, что водители совершают это машинально. Фотография с улицы Спорди хорошо иллюстрирует отношение водителей белых микроавтобусов не только к законам движения, но и к законам логики.

Мне только на минутку!

Основная проблема с парковкой на тротуаре на данный момент в том, что нет эффективного органа для ее пресечения. Штрафы выписывает муниципальная полиция. Это сравнительно малочисленный орган власти, на плечи которого взвалена большая ответственность. МуПо следит не только за парковкой, но и за безбилетниками в общественном транспорте, за таксистами и их пассажирами, охраняет городское имущество и так далее. Шансы, что патруль остановится и выпишет штраф по пути на другое задание, очень невелики. Шансы, что патруль МуПо успеет приехать на ваш вызов пока автомобиль не уехал, равны нулю.

Лечение будет болезненным