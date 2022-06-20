ФОТО | Кирпичом по голове. В Кивиыли обнаружили множество мертвых котов, убитых с особой жестокостью
Организация MTÜ Cats Help пытается спасти котят, которые едва остались живы после того, как неизвестный убил остальных животных.
Несколько дней назад местные жители сообщили зоозащитникам, что из подвала многоквартирного дома в Кивиыли доносится жалобный писк.
Прибывший на место доброволец обнаружил в подвале котят примерно недели от роду, которые находились при смерти. Вокруг было множество мертвых животных, как новорожденных, так и взрослых особей.
Было ясно, что котов уничтожали системно и с особой жестокостью. Тут же лежал окровавленный кирпич, при помощи которого, скорее всего, и убивались животные. “Кошка с котятами жестоко убита...маленькие безжизненные тела лежали повсюду. Картина была настолько ужасной, что поразила даже опытного и видавшего виды добровольца“, - сообщает организация в социальных сетях.
К счастью, для спасенных котят удалось найти кошку, которая сейчас их кормит. Несколько котят постарше также удалось спасти.
Теперь на попечении MTÜ находятся в общей сложности 385 котов. Еще 7-9 кошек ждут скорейшего спасения.
К сожалению, средств у организации не хватает. Некоторые счета до сих пор не оплачены. Например, счет в 1000 евро ждет оплаты еще с мая, поэтому защитники животных просят помощи у людей.
Совершить пожертвование можно по следующим реквизитам:
CATS HELP MTÜ
SWED: EE742200221071322431
SEB: EE091010220291056222
LHV:EE767700771005347958
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