ФОТО | Кирпичом по голове. В Кивиыли обнаружили множество мертвых котов, убитых с особой жестокостью

Несколько дней назад местные жители сообщили зоозащитникам, что из подвала многоквартирного дома в Кивиыли доносится жалобный писк.

Прибывший на место доброволец обнаружил в подвале котят примерно недели от роду, которые находились при смерти. Вокруг было множество мертвых животных, как новорожденных, так и взрослых особей.

Было ясно, что котов уничтожали системно и с особой жестокостью. Тут же лежал окровавленный кирпич, при помощи которого, скорее всего, и убивались животные. “Кошка с котятами жестоко убита...маленькие безжизненные тела лежали повсюду. Картина была настолько ужасной, что поразила даже опытного и видавшего виды добровольца“, - сообщает организация в социальных сетях.

К счастью, для спасенных котят удалось найти кошку, которая сейчас их кормит. Несколько котят постарше также удалось спасти.

Теперь на попечении MTÜ находятся в общей сложности 385 котов. Еще 7-9 кошек ждут скорейшего спасения.

К сожалению, средств у организации не хватает. Некоторые счета до сих пор не оплачены. Например, счет в 1000 евро ждет оплаты еще с мая, поэтому защитники животных просят помощи у людей.

Совершить пожертвование можно по следующим реквизитам:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV:EE767700771005347958

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