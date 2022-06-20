20.06.2022, 08:50
Рихо Террас и другие евродепутаты призывают ЕС при необходимости разорвать дипотношения с РФ
ФОТО: | Ekspress Meedia
Рихо Террас и еще 56 депутатов Европарламента призывают ЕС в случае необходимости разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
По мнению евродепутатов, Европейский Союз не может легкомысленно относиться к законопроекту Госдумы об аннулировании признания Россией независимости Литвы. Евродепутаты считают, что это стыло бы очередным шагом к восстановлению Российской империи.
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