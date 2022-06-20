ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции продолжает расти

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Гермо Валгенберга, по сравнению с маем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, в производстве продуктов питания и изделий из металла. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 24,0%, в том числе продуктов питания 21,2%“, – прокомментировал Валгенберг.

По сравнению с апрелем на индекс оказало влияние повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 3,3%. Более всего повысились цены электроэнергии, нефтепродуктов и строительных материалов. По сравнению с маем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 27,7%.

Индекс цен на импортную продукцию в мае увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,5%. Более всего выросли цены электроэнергии, цены нефтепродуктов и химикатов. По сравнению с маем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 30,1%.