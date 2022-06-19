Чемодан, вокзал: могут ли лишить ВНЖ из-за флажка на аватарке, неправильных поступков или разжигающих рознь высказываний?(1)
Уже более трех месяцев идет война в Украине, и жители Эстонии раскололись на три лагеря: тех, кто поддерживает украинцев, тех, кто за Россию, и тех, кому все равно. Однако если у вас временный вид на жительство, то в случае ряда поступков или даже постов и комментариев в соцсетях вас эстонские власти могут его лишить. Какие слова и действия могут привести к ситуации, когда вам аннулируют или не продлевают вид на жительство, выясняла „МК-Эстония“.
14 июня Департамент полиции безопасности (КаПо) выслал из страны угрожавшего безопасности Эстонии прокремлевского провокатора Рамиля Усманова. Усманов одно время возглавлял Южно-эстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.
5 мая появилась новость, что по данным КаПо, вид на жительство одного из организаторов „Бронзовой ночи“ Максима Ревы был аннулирован в связи с угрозами безопасности. По данным КаПо, Рева в момент отзыва документа находился в России. Помимо этого Реве на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону.
Рева был одним из членов „Ночного Дозора“. По словам представителей КаПо, „Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ, а за активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева получил медаль „За Крым“». Рева заявлял, что, хотя он и родился в Эстонии, он считает себя патриотом России.
Как сообщило КаПо, вид на жительство аннулируется по соображениям безопасности, если в деятельности конкретного лица усматривается угроза конституционному порядку, намерение совершить террористический акт или другие тяжкие преступления.
Выслать и лишить гражданства
4 мая также из страны был выслан Алексей Есаков, один из организаторов „Бессмертного полка“ в Эстонии. Алексей Есаков – гражданин Российской Федерации, член правления НКО „Российские соотечественники Европы“.
КаПо объяснила, что руководствовалась соображениями безопасности. По оценке Полиции безопасности, „Алексей Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду“. Также Есаков, отмечают в КаПо, „оправдывал российскую агрессию в Украине и был замешан в контрабанде на востоке Украины“.
По данным СМИ, в конце апреля депортировали из Латвии директора санатория „Янтарный берег“ Александра Груздева. По его словам журналистам – с формулировкой „лицо, несущее потенциальную угрозу нацбезопасности страны“.
Он утверждал, что накануне депортации на него якобы давили латвийские спецслужбы: предлагали подписать бумаги о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом, затем – осудить войну в Украине.
В Латвии также парламент одобрил поправки, позволяющие лишать людей гражданства за поддержку военных действий. 21 апреля парламент принял поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства Латвии тех лиц, которые поддерживают военные преступления. Внесение поправок в Закон „О гражданстве“ обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.
Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую,
технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.
Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности. Но: гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть гражданство могут отнять у двойных граждан, а те сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, так гражданами и останутся.
„Мы смотрим на все“
В Департаменте полиции и погранохраны не исключают, что убеждения и поступки человека могут сыграть и у нас роковую роль при продлении вида на жительство.
„Полиция не отказывается продлевать вид на жительство человека из-за его убеждений, – отмечает руководитель отдела идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк. – Но может не удовлетворить ходатайство, если человек представляет опасность для общественного порядка и безопасности страны“.
На вопрос, могут ли, допустим, „не тот“ флажок на аватарке в социальных сетях или какие-то посты и комментарии в интернете, оправдывающие войну и геноцид, стать причиной для аннулирования вида на жительство человека или препятствием для его продления, специалист отвечает: „Чиновники, ведущие делопроизводство, перед вынесением решения проверяют биографию человека и записи о нем в Регистре наказаний. Если человек представляет опасность для общественного порядка и безопасности, то могут вынести отрицательное решение по его ходатайству, отказать в продлении вида на жительство или вообще аннулировать его“.
Она подчеркивает: в каждом конкретном случае при рассмотрении ходатайства о виде на жительство изучают тяжесть совершенных иностранцем правонарушений, их тип и связанные с данным человеком риски. Также оценивают, как долго человек прожил в Эстонии, его возраст, последствия, которые могут быть у него и у его семьи, если ему аннулируют вид на жительство, а также связь с Эстонией и государством, в котором он родился.
За первые четыре месяца этого года чиновники Департамента полиции и погранохраны отказали 14 ходатайствующим о продлении вида на жительство. Из них в шести случаях у человека не было достаточных оснований для продления ВНЖ, в пяти – ходатайство не соответствовало критериям, и в трех случаях – причина, по которой раньше выдали ВНЖ, исчезла.
Так что пока что не было ни одного случая, чтобы человеку из-за его убеждений отказали в продлении вида на жительства или аннулировали его. И пока что нет оснований полагать, что чиновники полиции каждый день мониторят соцсети и читают все посты и комментарии.
Но если вы планируете в ближайшее время подавать документы на продление временного вида на жительство и при этом активно высказываете свою позицию по поводу войны, то не исключено, что демонстрация определенных букв на окне квартиры или в виде наклейки на машине, не украинский флажок на аватарке, разжигающие межнациональную рознь или оправдывающие войну в Украине посты/комментарии в социальных сетях могут стать причиной для больших проблем с продлением разрешения на нахождение в стране.