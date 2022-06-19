Чемодан, вокзал: могут ли лишить ВНЖ из-за флажка на аватарке, неправильных поступков или разжигающих рознь высказываний?

Он утверждал, что накануне депортации на него якобы давили латвийские спецслужбы: предлагали подписать бумаги о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом, затем – осудить войну в Украине.

По данным СМИ, в конце апреля депортировали из Латвии директора санатория „Янтарный берег“ Александра Груздева. По его словам журналистам – с формулировкой „лицо, несущее потенциальную угрозу нацбезопасности страны“.

КаПо объяснила, что руководствовалась соображениями безопасности. По оценке Полиции безопасности, „Алексей Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду“. Также Есаков, отмечают в КаПо, „оправдывал российскую агрессию в Украине и был замешан в контрабанде на востоке Украины“.

4 мая также из страны был выслан Алексей Есаков, один из организаторов „Бессмертного полка“ в Эстонии. Алексей Есаков – гражданин Российской Федерации, член правления НКО „Российские соотечественники Европы“.

Как сообщило КаПо, вид на жительство аннулируется по соображениям безопасности, если в деятельности конкретного лица усматривается угроза конституционному порядку, намерение совершить террористический акт или другие тяжкие преступления.

Рева был одним из членов „Ночного Дозора“. По словам представителей КаПо, „Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ, а за активную роль в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева получил медаль „За Крым“». Рева заявлял, что, хотя он и родился в Эстонии, он считает себя патриотом России.

5 мая появилась новость, что по данным КаПо, вид на жительство одного из организаторов „Бронзовой ночи“ Максима Ревы был аннулирован в связи с угрозами безопасности. По данным КаПо, Рева в момент отзыва документа находился в России. Помимо этого Реве на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону.

14 июня Департамент полиции безопасности ( КаПо ) выслал из страны угрожавшего безопасности Эстонии прокремлевского провокатора Рамиля Усманова. Усманов одно время возглавлял Южно-эстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту.

В Латвии также парламент одобрил поправки, позволяющие лишать людей гражданства за поддержку военных действий. 21 апреля парламент принял поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства Латвии тех лиц, которые поддерживают военные преступления. Внесение поправок в Закон „О гражданстве“ обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.

Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую,

технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности. Но: гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть гражданство могут отнять у двойных граждан, а те сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, так гражданами и останутся.

„Мы смотрим на все“

В Департаменте полиции и погранохраны не исключают, что убеждения и поступки человека могут сыграть и у нас роковую роль при продлении вида на жительство.

„Полиция не отказывается продлевать вид на жительство человека из-за его убеждений, – отмечает руководитель отдела идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Лийз Валк. – Но может не удовлетворить ходатайство, если человек представляет опасность для общественного порядка и безопасности страны“.