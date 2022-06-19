Звезду тенниса заподозрили в съемках порнографического видео из-за стонов

В австрийском городе Трайскирхена жители вызвали полицию из-за громких стонов бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима во время тренировки на корте местной теннисной академии, они думали, что там снимают порнофильм. Об этом сообщает Eurosport.

В теннисном центре объяснили прибывшим полицейским, что это просто тренировка, и те не стали прерывать занятие. Тим отнесся к ситуации с юмором.

„Это не первый раз, когда люди жалуются на меня. Это идёт с детства. Это всегда очень смешно. Людям не совсем понятно, звуки могут быть громкими и странными. Также я тренировался без футболки. Возможно, они подумали, что моё тело настолько хорошо, что мы снимаем порно“, — сказал теннисист.

Тиму 28 лет, в 2020 году он выиграл US Open и был третьей ракеткой мира, а в настоящее время занимает 352-ю строчку в мировом рейтинге.

В текущем сезоне австриец проигрывал на всех турнирах уже в первом матче, также он не сыграет на Уимблдоне.

