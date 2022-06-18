Экономика
18.06.2022, 18:53

airBaltic набрал рекордное количество персонала: в авиакомпании работают 1800 человек

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AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Количество сотрудников авиакомпании airBaltic превысило 1800 человек - это самый большой показатель за все 26 лет ее существования. Об этом пресс-служба авиакомпании.

Компания уже сейчас готовится к тому, чтобы обеспечить успешную работу летом следующего года, заявила вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом Алина Рощина. При этом сейчас предприятие ищет еще более 300 работников.

Акционерное общество airBaltic основано в 1995 году. Сейчас крупнейшим акционером (97,03%) является латвийское государство.

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