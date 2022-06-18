18.06.2022, 18:53
airBaltic набрал рекордное количество персонала: в авиакомпании работают 1800 человек(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Количество сотрудников авиакомпании airBaltic превысило 1800 человек - это самый большой показатель за все 26 лет ее существования. Об этом пресс-служба авиакомпании.
Компания уже сейчас готовится к тому, чтобы обеспечить успешную работу летом следующего года, заявила вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом Алина Рощина. При этом сейчас предприятие ищет еще более 300 работников.
Акционерное общество airBaltic основано в 1995 году. Сейчас крупнейшим акционером (97,03%) является латвийское государство.