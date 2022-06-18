ФОТО | Воды по колено: небывалое наводнение в Вырумаа

Синоптик Эле Педассаар не считает наводнение в Вырумаа чем-то экстраординарным, однако признала, что количество осадков действительно превысило норму. По данным метеослужбы, пик дождей пришелся на 14 и 15 июня. За один час 14 июня, в промежутке с 22:00 до 23:00, выпало более десяти миллиметров осадков. Всего же в этот день, 14 июня, по данным гидрометрической станции „Корела“, выпало 78 миллиметров осадков.

"Я никогда ничего подобного еще не видела, даже коров спасают с луга на лодках“, — написала читательница Delfi. Она добавила, что люди пытаются спасти овощи и растения, посаженные на своих участках, которые сейчас по колено в воде. "Моя мама тоже пошла спасать лук и огурцы, наводнение с каждым часом становится все больше“, — написала вчера Кирсика Кыйв.