ФОТО | В Кясму был освящен первый в Эстонии деревенский колумбарий

„Необходимость расширения кладбища и строительства колумбария была вызвана тем, что деревня Кясму является одной из немногих растущих деревень в волости Хальяла, и на местном кладбище не хватает мест для захоронения, с учетом поселяющихся в деревне новых семей. За последние два десятилетия количество прописанных в Кясму жителей выросло примерно на треть. До сих пор из-за ограниченной площади кладбища Кясму там можно было хоронить только местных жителей и членов прихода Кясму, но после расширения кладбища и открытия колумбария появится возможность сдавать в аренду камеры для урн всем желающим“, — пояснил пастор прихода Кясму Урмас Карилет.

Первый этап расширения и строительство колумбария обошлись почти в 77 000 евро, и работы были выполнены Concrete Products OÜ. Проект был реализован при поддержке Церковного фонда, т.е. Фонда поддержки EELK, волостной управы Хальяла и прихода Кясму, и Церковный фонд покрыл почти 70 процентов от общей стоимости работ.

„Нельзя не отметить, что пожертвования в Церковный фонд делают конкретные люди. Есть ряд предпринимателей, которые оказали фонду поддержку, и каждому из них близки объекты в своем районе. Мне приятно поблагодарить одного из крупных меценатов Хейти Хяяль именно здесь, в церкви Кясму“, - сказал архиепископ EELK Урмас Вийлма.

Подготовка к расширению кясмуского кладбища и строительству колумбария началась в 2014 году. Колумбарий спроектировала архитектор Тийна Туулик. Первый этап работ был готов к 1 июня 2022.

Церковный фонд (полное название SA EELK Toetusfond, www.kirikufond.ee) был основан 9-го января 2018-го года. Фонд собирает добровольные пожертвования для поддержки церквей, приведения в порядок и реновации храмов и организации работы духовенства.