ELEA: Кая Каллас получила неверную информацию или плохой совет
Если премьер-министр считает, что влияние от снижения акцизов на топливо не дойдет до потребителей, и в то же время выведет из государственого бюджета огромную сумму, то она получила откуда-то неверную информацию или плохой совет, отмечают члены Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA).
„Премьер-министр Кая Каллас сказала на вчерашней пресс-конференции, что в правительстве очень пристально следят за тем, что делают другие страны с акцизами на топливо. Она также добавила, что снижение акцизов до потребителей не доходит, но выводит из государственного бюджета огромную сумму. Но это просто не отвечает действительности“, - сказал член правления ELEA Херкки Китсинг. „Очень жаль, что отменено внеочередное заседание Рийгикогу для обсуждения экстренного снижения акцизов. Мы всё-таки очень надеемся, что к обсуждению темы вернутся, потому что для этого есть значимая причина“.
„Мы же проходили уже этот этап, когда в Эстонии акциз был выше, чем где-либо ещё. Мы точно знаем, что это за собой ведет - Эстония теряет миллионы. Ведь дело не только в полученной с акциза прибыли, а в бизнесе целого сектора, который теряет“, - пояснил Китсинг. „Разница в ценах с соседними странами просто вынуждает водителей заправлять баки своих грузовиков в более выгодных местах, то есть за пределами Эстонии. Это делается уже тогда, когда разница составляет 5 центов. В следующие полтора года, до конца 2023, эстонские водители могут таким образом вывезти в Латвию опять до 15 млн евро акцизных денег“.
Прошедшие с высоким акцизом годы показали нам, что еще больше миллионов государство может недосчитаться оттого, что из-за высоких акцизов эстонские предприятия теряют конкурентоспособность, и большую часть эстонского рынка захватывают зарубежные компании. И в Эстонии грузоперевозки осуществляют иностранные фирмы, потому что наши предприятия просто неконкурентоспособны.
В ноябре Рийгикогу принял решение отменить запланированное повышение акцизного налога на дизельное топливо. После этого статистика зарубежной торговли показала, что благодаря более низкому акцизу сектор автомобильных грузоперевозок заработал для государства за три месяца в 7 раз больше дохода, чем оно имело в среднем за последние четыре года при высоких акцизах. За весь 2021 год доход от грузоперевозок во внешней торговле превысил показатель предыдущих лет на 250 млн евро.
„У государства есть конкретные цифры, как более низкий акциз в лице вновь ставшего конкурентоспособным сектора принес государству больше налоговых поступлений. Не говоря уже о том, что более уязвимое население не может позволить себе при высоких ценах заправить машину для поездки на работу“, - добавил Китсинг.
Прошлый опыт показал, что водители отправляются заправлять топливные баки за пределы Эстонии, когда разница в цене составляет 5 центов. Недавнее решение Латвии отказаться от требования по биодобавке снизит цену топлива видимо на 10 центов, и разница с эстонской ценой составит 6-8 центов. „Это быстро восстановит приграничную торговлю, потому что сейчас каждый ищет возможности, как вообще при бешеном росте цен снизить расходы“, - сказал член правления ELEA.
По мнению членов ассоциации, было бы крайне необходимо привести цену на дизельное топливо к минимально возможной. Тогда по крайней мере страны будут находиться в равном положении, и государство со своей стороны сделает всё, чтобы поддержать конкурентоспособность своих предприятий и кошельки жителей.