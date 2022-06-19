ELEA: Кая Каллас получила неверную информацию или плохой совет

„Премьер-министр Кая Каллас сказала на вчерашней пресс-конференции, что в правительстве очень пристально следят за тем, что делают другие страны с акцизами на топливо. Она также добавила, что снижение акцизов до потребителей не доходит, но выводит из государственного бюджета огромную сумму. Но это просто не отвечает действительности“, - сказал член правления ELEA Херкки Китсинг. „Очень жаль, что отменено внеочередное заседание Рийгикогу для обсуждения экстренного снижения акцизов. Мы всё-таки очень надеемся, что к обсуждению темы вернутся, потому что для этого есть значимая причина“.

„Мы же проходили уже этот этап, когда в Эстонии акциз был выше, чем где-либо ещё. Мы точно знаем, что это за собой ведет - Эстония теряет миллионы. Ведь дело не только в полученной с акциза прибыли, а в бизнесе целого сектора, который теряет“, - пояснил Китсинг. „Разница в ценах с соседними странами просто вынуждает водителей заправлять баки своих грузовиков в более выгодных местах, то есть за пределами Эстонии. Это делается уже тогда, когда разница составляет 5 центов. В следующие полтора года, до конца 2023, эстонские водители могут таким образом вывезти в Латвию опять до 15 млн евро акцизных денег“.

Прошедшие с высоким акцизом годы показали нам, что еще больше миллионов государство может недосчитаться оттого, что из-за высоких акцизов эстонские предприятия теряют конкурентоспособность, и большую часть эстонского рынка захватывают зарубежные компании. И в Эстонии грузоперевозки осуществляют иностранные фирмы, потому что наши предприятия просто неконкурентоспособны.