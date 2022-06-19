ВИДЕО | Смотрите! Завершился первый этап строительства юго-восточной границы(5)
Департаменту полициии погранохраны (ДПП) передан участок границы протяженностью 23,5 километра. Начало работам по строительству первого этапа юго-восточной границы было положено в Вырумаа, участок пролегает от тройного пункта границы Эстонии, Латвии и России до пограничного пункта Лухамаа. Благодаря благоприятным погодным условиям строительные работы первого этапа завершились на год ранее запланированного.
Как сказал глава отдела пограничного отдела ДПП Эгерт Беличев, завершение первого этапа строительства границы имеет знаковое значение. „Мы живем в то время, когда безопасность границы важна как никогда ранее. В прошлом году Беларусь атаковала наших соседей, использовав для этого тысячи мигрантов. Сегодня мы говорим ни много ни мало, как о широкомасштабной войне в Украине, об угрозах со стороны России, что еще несколько лет назад было немыслимо“, - отметил Беличев.
„На фоне всего происходящего нельзя недооценивать то обстоятельство, что в широком плане безопасность всей Эстонии начинается с защиты государственной границы“, - добавил он.
Оживленные строительные работы ведутся уже на втором участке границы. Тендер на строительство второго участка границы, как и первого, выиграли фирмы Merko Ehitus Eesti и GRK, подавшие совместную заявку.