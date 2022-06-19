ВИДЕО | Смотрите! Завершился первый этап строительства юго-восточной границы

Как сказал глава отдела пограничного отдела ДПП Эгерт Беличев, завершение первого этапа строительства границы имеет знаковое значение. „Мы живем в то время, когда безопасность границы важна как никогда ранее. В прошлом году Беларусь атаковала наших соседей, использовав для этого тысячи мигрантов. Сегодня мы говорим ни много ни мало, как о широкомасштабной войне в Украине, об угрозах со стороны России, что еще несколько лет назад было немыслимо“, - отметил Беличев.