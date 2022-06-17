ВИДЕО | Перегрелся на солнышке или проспорил? В центре Таллинна разгуливал совершенно голый мужчина

Действие происходило предположительно в пятницу днем. Около 15:00 в самом оживленном месте столицы, на остановке Хобуяама, появился голый человек. Он, не обращая ни на кого внимание, перешел дорогу и отправился дальше по своим делам.

Судя по видео, мужчина не был агрессивен, ни к кому близко не подходил, а с совершенно серьезным выражением лица проследовал дальше по Нарвскому шоссе.

RusDelfi обратился за комментарием к полиции. Пресс-секретарь полиции Анника Максимов ответила, что в полицию сообщения о голом человеке не поступали. Максимов напоминает, что в Эстонии существуют требования к поведению в общественном месте, в соответствии с которыми запрещается разгуливать нагишом (при условии, что это мешает окружающим). Если кто-то из окружающих почувствует беспокойство, то подобное поведение автоматически станет нарушением правопорядка. В этом случае стоит звонить по номеру экстренной помощи 112. Полиция отреагирует и постарается пресечь подобное поведение.



