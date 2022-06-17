Мэр Таллинна Михаил Кылварт пообещал, что правящий в столице союз с социал-демократами сохранится

Созданная в ноябре в Таллинне коалиция ознаменовала завершение 20-летнего единоличного правления в столице Центристской партии. По итогам осенних местных выборов центристам не хватило для большинства в горсобрании всего одного мандата.

„Таких планов нет“, - ответил мэр Таллинна Михаил Кылварт на вопрос о распаде городской коалиции и заверил, что сотрудничество с соцдемами на уровне города продолжится, несмотря на то, что на республиканском уровне на данный момент партии находятся в разных лагерях. Разумеется за исключением случая, когда сами соцдемы захотят эту коалицию прекратить.

Глава таллиннского отделения СДП Раймонд Кальюлайд также сообщил, что коалиция продолжит работу до тех пор, пока у обеих сторон есть интерес сотрудничать, а сейчас такой интерес есть.

Вчера вечером на затянувшемся заседании горсобрания у партнеров возникли расхождения по вопросу переноса памятников красноармейцам, но, по словам Кальюлайда, по всем знаковым решениям, к примеру, по второму дополнительному бюджету, коалиция проголосовала единодушно.

„Во всех вопросах, касающихся коалиционной работы мы проголосовали единогласно“ - отметил Кальюлайд и добавил, что работа по картографированию красноармейских монументов идет без предварительного проекта.

Кальюлайд признал, что технически в самом деле возможно, что кто-то из депутатов горсобрания может войти в Центристскую партию, обеспечив ей необходимые 40 голосов, чтобы сформировать однопартийную власть в столице. „Мы исходим из математики, когда мы без них не имеем большинство, а у них без нас нет большинства. Если это изменится, то тогда будем заново оценивать ситуацию“, - сказал Кальюлайд.

Видный член СДП также отметил, что в условиях сверхсложной экономической ситуации у представляющих социал-демократов вице-мэров нет времени и интереса думать о вызовах, не входящих в круг реальных проблем.