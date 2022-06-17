Продавцы топлива: нерешительность государства грозит Эстонии потерей 18 млн евро

„Если оценка Министерства экономики Латвии оправдается и цены на топливо у наших южных соседей упадут на 10 центов, то это будет означать, что бензин в Латвии станет стоить на 20 центов меньше, чем в Эстонии. Ситуация с дизельным топливом более сложная, но цена на него будет примерно на шесть-восемь центов в пользу Латвии“, - приводит слова Раамата rus.err.

По его словам, эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене уже на пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседей стране.

Он также посетовал на то, что все другие страны уже приняли оперативные меры по смягчению беспрецедентного роста цен, а в Эстонии все еще продолжают анализировать ситуацию.