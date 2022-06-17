Директор торговой сети: разговоры о двукратном росте цен на пиво - это от жадности

„Да, все расходы в самом деле увеличились, но входящие цены не выросли же наполовину ни в торговле, ни в производстве. К примеру, в производстве крупным компонентом является рабочая сила, но зарплаты же не вырастут за лето в два раза. В торговле сейчас явно много ценового тумана и нахального злоупотребления сложными временами“, - считает Лауринг.

По мнению предпринимателя, конкуренция хромат как в розничной торговле, так и на рынке топлива. „В случае последнего не видно, чтобы пытались любой ценой и за счет каждого цента быть выгоднее конкурентов. Скорее часто разыгрывается какой-то спектакль и солидарно поднимают цены“, - говорит руководитель дискаунтера A1000 Market.

„Когда входящие цены растут, и цена денег падает, то производители и предприятия хотят сохранить прибыли, отсюда проистекает и большая часть инфляции. Сейчас такое чувство, как пару лет назад, во время повышения акциза на алкоголь, когда одновременно повысили цену как государство и производители, так и магазины. А когда акцизы снизили, то ведь на самом деле в магазинах цены не опустились на старый уровень. За этим стоит жажда прибыли“, - уверен Лауринг.

Как считает директор A1000 Market, в случае серьезного роста цен на отечественное пиво будут больше завозить более выгодного товара из Западной Европы. „Против этого, по большому счету, потребитель ничего не имеет. Мы таким образом поддержим острую конкуренцию, а покупатель сделает свой выбор кошельком“, - добавил Лауринг.