Работающих граждан Украины в Эстонии становится все больше
По запросу Министерства социальных дел Департамент статистики Эстонии изучает, какую работу находят получившие временную защиту украинские беженцы, а также граждане Украины, находящихся в стране на других основаниях. В дальнейшем такие данные будут регулярно обновляться.
Граждане Украины, бежавшие в Эстонию от войны, и члены их семей могут претендовать на временную защиту, которая, помимо прочего, дает им право работать в Эстонии. По словам Уллы Саар, вице-канцлера по вопросам труда министерства социальных дел, данные о рынке труда имеют решающее значение для того, чтобы знать, как обстоят дела у получателей временной защиты в Эстонии. „Для нас важно, чтобы военные беженцы, прибывшие в Эстонию и оставшиеся в нашей стране, смогли как можно скорее устроиться здесь самостоятельно, найти работу и тем самым внести свой вклад в жизнь общества. В настоящее время через Кассу по безработице предлагается более 7000 рабочих мест“, — сказала Саар.
На основании опубликованной Департаментом статистики Эстонии информации Министерство социальных дел составляет собственные прогнозы и при необходимости учитывает данные при разработке услуг рынка труда. „Например, с помощью карьерных советников и консультантов мы можем изучить, с какими препятствиями сталкиваются беженцы трудоспособного возраста, еще не нашедшие работу. Причина может заключаться как в необходимости ухода за маленькими детьми, так и в удаленной работе на работодателя в Украине, или в необходимости повышения квалификации, чтобы найти подходящую работу“, - добавила Саар.
Ведущие аналитики Департамента статистики Кая Сыстра и Мярт Леэсмент отмечают, что большая часть получивших временную защиту людей трудоспособного возраста нашли работу за относительно короткий период времени с марта по июнь. „Уровень занятости получивших временную защиту людей в возрасте от 20 до 64 лет увеличивается каждую неделю и уже достиг 38%“, - сказала Сыстра.
Украинские граждане нашли применение во всех профессиях. „По сравнению со всем рынком труда граждан Украины относительно больше, прежде всего, среди простых и квалифицированных рабочих, и относительно меньше среди руководителей и специалистов высшего уровня. Украинские военные беженцы имеют достаточно высокий уровень образования. Однако незнание языка и острая необходимость зарабатывать на жизнь могут вынуждать украинских беженцев браться за работу, не соответствующую их квалификации и уровню образования“, - отметила Сыстра.
Среди получателей временной защиты самая популярная профессия — уборщик. Среди людей с видом на жительство без временной защиты – сварщик, а среди граждан Украины с краткосрочным правом на работу – упаковщик. Вместе с тем, среди последних встречаются и ведущие специалисты, особенно разработчики программного обеспечения.
Как и на рынке труда в целом, среди украинцев промышленность является наиболее популярным сектором деятельности. „В то же время есть некоторые различия между группами украинцев по направлениям деятельности. Для получателей временной защиты наиболее важны торговля, размещение и питание. Граждане Украины с краткосрочным правом работы находят больше применения в административно-вспомогательной деятельности и строительстве“, - рассказал Леэсмент.
Хотя большинство рабочих мест украинцев находится в Таллинне и Харьюмаа, они довольно равномерно распределены по Эстонии по сравнению с рынком труда в целом.
Данные о лицах поступают из регистра народонаселения, а о наличии трудовых отношений – из регистра занятости. В анализ включены граждане Украины, которые бежали в Эстонию для получения временной защиты от войны и члены их семей (в том числе граждане других стран), а также граждане Украины, находящиеся в Эстонии на других основаниях.
Данные и методологию их сбора можно найти на сайте быстрой статистики Департамента статистики. В будущем на сайте появятся и другие категории.