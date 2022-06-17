Работающих граждан Украины в Эстонии становится все больше

Граждане Украины, бежавшие в Эстонию от войны, и члены их семей могут претендовать на временную защиту, которая, помимо прочего, дает им право работать в Эстонии. По словам Уллы Саар, вице-канцлера по вопросам труда министерства социальных дел, данные о рынке труда имеют решающее значение для того, чтобы знать, как обстоят дела у получателей временной защиты в Эстонии. „Для нас важно, чтобы военные беженцы, прибывшие в Эстонию и оставшиеся в нашей стране, смогли как можно скорее устроиться здесь самостоятельно, найти работу и тем самым внести свой вклад в жизнь общества. В настоящее время через Кассу по безработице предлагается более 7000 рабочих мест“, — сказала Саар.

На основании опубликованной Департаментом статистики Эстонии информации Министерство социальных дел составляет собственные прогнозы и при необходимости учитывает данные при разработке услуг рынка труда. „Например, с помощью карьерных советников и консультантов мы можем изучить, с какими препятствиями сталкиваются беженцы трудоспособного возраста, еще не нашедшие работу. Причина может заключаться как в необходимости ухода за маленькими детьми, так и в удаленной работе на работодателя в Украине, или в необходимости повышения квалификации, чтобы найти подходящую работу“, - добавила Саар.

Ведущие аналитики Департамента статистики Кая Сыстра и Мярт Леэсмент отмечают, что большая часть получивших временную защиту людей трудоспособного возраста нашли работу за относительно короткий период времени с марта по июнь. „Уровень занятости получивших временную защиту людей в возрасте от 20 до 64 лет увеличивается каждую неделю и уже достиг 38%“, - сказала Сыстра.