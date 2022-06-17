Аас: мы предложили правительству две эффективные меры, которые помогут людям справиться с кризисом

По словам экс-министра экономики и инфраструктуры, депутата парламента Таави Ааса, в условиях высокой инфляции государство должно оказать людям помощь. „Так как нынешнее однопартийное правительство сейчас занято исключительно коалиционными переговорами и у них, вероятно, нет времени заниматься вопросами поддержки населения, центристы решили помочь правительству“, - сказал Аас. „Мы разработали две эффективные меры. Первая мера заключается в полном упразднении сетевой платы для конечного потребителя за электроэнергию и природные газ. Вторая - установление ценового потолка на тепло, газ и электричество. Эта мера предполагает, что потребителям будут компенсировать 80% от разницы в ценах на центральное отопление, газ и электроэнергию с первым полугодием 2021 года“, - пояснил Аас.



Аас подчеркнул, что разработкой решений относительно помощи населению в предстоящий отопительный период необходимо начинать заниматься уже сейчас. „Сегодня инфляция составляет 20% - это серьезный вызов для нашей экономики. Также ясно то, что ситуация в ближайшее время будет лишь усугубляться. Реальные доходы людей и их покупательная способность сокращаются, а цены на энергоносители и продукты питания продолжают расти. Через пару месяцев нас ожидает тотальный кризис“, - сказал он.



„Тепло и электричество не должны становиться предметом роскоши. Люди не должны оказываться перед выбором – оплатить коммунальные услуги или купить поесть. У государства есть возможность помочь людям и предприятиям и это надо сделать. Покрыть расходы на обозначенные меры помощи можно из госбюджета и поступивших за счет торговли квотами на СО2 средств. Приоритетами правительства должны стать программа по борьбе с инфляцией и разработка антикризисного пакета помощи. Также не должно возникнуть ситуации, когда мерами поддержки начнут заниматься только тогда, когда людям начнут приходить бешеные счета за коммунальные услуги и кризис будет в самом разгаре“, - подчеркнул Аас.