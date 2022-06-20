Прощай, рубль! На что известные люди потратили свои первые кроны?

Полагают, что началом денежной реформы можно считать уже 26 сентября 1987 года, когда в газете Edasi была опубликована статья Сийма Калласа, Тийта Маде, Эдгара Сависаара и Микка Титмы „Основы самодостаточности „Эстонской ССР“. Там же было рекомендовано использовать национальную валюту.

Введение кроны, которое уже было запланировано, ускорилось, когда 23 сентября 1991 года Сийм Каллас стал управляющим Банка Эстонии. Уже на следующий год, 20-22 июня 1992 года жители Эстонии обменивали деньги. Всего рубли на кроны обменяли 1 096 706 человек. Средняя полученная сумма на каждого составила 136,41 кроны. Жители Эстонии могли обменять наличные до 1500 рублей по курсу 10 рублей = 1 крона, суммы свыше этой суммы можно было обменять по курсу 50 рублей = 1 крона. Всего в обращение поступило 593 164 250 крон. В ходе денежной реформы эстонская крона была привязана к немецкой марке (в 1999 году ее обменный курс был установлен на уровне 1 евро = 15,64664 кроны).