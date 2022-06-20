20.06.2022, 09:31
Из-за старения населения Эстонию ожидает крах системы попечения и ухода(16)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Увеличение семейных пособий в планируемом объеме приведет к тому, что семейные и социальные пособия, в которых нуждаются все семьи, будут заморожены на несколько лет.
На финансирование всех сфер средств хватало бы только в том случае, если бы мы гребли деньги лопатой. Планируемая ежегодная инвестиция в размере до 300 миллионов евро, предназначенная исключительно для семейных пособий, обернется тем, что вопросы развития социальной и семейной политики придется заморозить на несколько лет. Как считает Министерство социальных дел, это неразумно, деньги нужно распределять таким образом, чтобы можно было решать разные проблемы.