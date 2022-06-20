Из-за старения населения Эстонию ожидает крах системы попечения и ухода

На финансирование всех сфер средств хватало бы только в том случае, если бы мы гребли деньги лопатой. Планируемая ежегодная инвестиция в размере до 300 миллионов евро, предназначенная исключительно для семейных пособий, обернется тем, что вопросы развития социальной и семейной политики придется заморозить на несколько лет. Как считает Министерство социальных дел, это неразумно, деньги нужно распределять таким образом, чтобы можно было решать разные проблемы.

Например, крайне необходимы средства для такой сферы, как душевное здоровье. Ситуация в ней становится все более критичной, среди детей и подростков растет число самоубийств. Не хватает денег на поддержку людей с особыми потребностями, семейное консультирование, на помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия. Тему финансов придется забыть вышедшим на работу после материнского отпуска матерям, надеющимся на то, что вопрос с выплатой денег по больничному решится справедливо. Придется заморозить планы, касающиеся пособий родителям, в одиночку воспитывающим детей. А ведь все эти болезненные вопросы касаются семей, в которых растет один, два, три и более детей, как самих детей, так и их родителей.