ГРАФИК | Эстония вошла в ТОП-10 недружественных России стран

Главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США. Такого мнения придерживаются 73% (в 2021 году — 66%). Наивысшим этот показатель был в 2018 году, достигнув тогда 78%. Следующие за США три страны продемонстрировали значительный рост в рейтинге недружественных стран. Так, Великобританию стали воспринимать такой около половины (49%) респондентов (в 2021 — 28%), Польшу — 41% (в 2021 — 21%), ФРГ — 37% (в 2021 — 16%). Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада, сообщается на сайте центра.