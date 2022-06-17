ГРАФИК | Эстония вошла в ТОП-10 недружественных России стран(3)
Эстония заняла 10 строчку рейтинга недружественных к России стран по версии российского аналитического центра „Левада-центр“.
Эстонию в качестве недружественной страны назвали 9% опрошенных. Годом ранее этот показатель равнялся 7%.
Главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США. Такого мнения придерживаются 73% (в 2021 году — 66%). Наивысшим этот показатель был в 2018 году, достигнув тогда 78%. Следующие за США три страны продемонстрировали значительный рост в рейтинге недружественных стран. Так, Великобританию стали воспринимать такой около половины (49%) респондентов (в 2021 — 28%), Польшу — 41% (в 2021 — 21%), ФРГ — 37% (в 2021 — 16%). Впервые за время наблюдения в десятку попали Франция и Канада, сообщается на сайте центра.
Самыми дружественными странами стали Беларусь, Китай и Казахстан.
Опрос проведен 26 — 31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.