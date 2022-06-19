ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, где в Таллинне находятся убежища

Парковка под площадью Вабадузе в Таллинне теперь отмечена Спасательным департаментом как общественное убежище. Для чего необходимы эти убежища? На каком основании они выбираются и где находятся? Ответить на эти вопросы помогла советник по гособороне отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Леа Вайнульт.

Вайнульт рассказал Delfi, что общественные убежища в первую очередь предназначены для жителей городских районов, которым срочно требуется укрытие в случае опасности. „Не важно, что стало причиной - военное нападение или масштабный шторм. В любом случае разумно оставаться в помещении, если бушует ветер, срывая ветки деревьев и разнося предметы по всему городу или идет дождь с крупным градом. А если вы оказались снаружи, то необходимо найти ближайшее место, чтобы спрятаться“, — говорит Вайнульт. По ее словам, самое главное — следовать указаниям государства в соответствии со спецификой угрозы.