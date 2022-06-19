Новости Эстонии
19.06.2022, 12:20

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, где в Таллинне находятся убежища

 (17)
Убежище в Пирита 15.06.2022. Это фото убежища в подвале здания районной управы Пирита.
Убежище в Пирита 15.06.2022. Это фото убежища в подвале здания районной управы Пирита.
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Официальных бомбоубежищ в Таллинне нет, но на этой неделе Спасательный департамент обозначил первое место общественного убежища. Укрытие может понадобиться в случае различных ЧП - таких как экстремальные погодные явления, война или химическая атака.

Парковка под площадью Вабадузе в Таллинне теперь отмечена Спасательным департаментом как общественное убежище. Для чего необходимы эти убежища? На каком основании они выбираются и где находятся? Ответить на эти вопросы помогла советник по гособороне отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Леа Вайнульт.

Вайнульт рассказал Delfi, что общественные убежища в первую очередь предназначены для жителей городских районов, которым срочно требуется укрытие в случае опасности. „Не важно, что стало причиной - военное нападение или масштабный шторм. В любом случае разумно оставаться в помещении, если бушует ветер, срывая ветки деревьев и разнося предметы по всему городу или идет дождь с крупным градом. А если вы оказались снаружи, то необходимо найти ближайшее место, чтобы спрятаться“, — говорит Вайнульт. По ее словам, самое главное — следовать указаниям государства в соответствии со спецификой угрозы.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии