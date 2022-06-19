19.06.2022, 12:20
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, где в Таллинне находятся убежища(17)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Официальных бомбоубежищ в Таллинне нет, но на этой неделе Спасательный департамент обозначил первое место общественного убежища. Укрытие может понадобиться в случае различных ЧП - таких как экстремальные погодные явления, война или химическая атака.
Парковка под площадью Вабадузе в Таллинне теперь отмечена Спасательным департаментом как общественное убежище. Для чего необходимы эти убежища? На каком основании они выбираются и где находятся? Ответить на эти вопросы помогла советник по гособороне отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Леа Вайнульт.