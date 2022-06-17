За сутки произошло пять ДТП с участием детей на легких транспортных средствах

Череда несчастных случаев, произошедших 16 июня с участием детей на самокатах и велосипедах началась в 13.38 в Таллинне на тропе здоровья Пяэскюла, где12-летняя девочка не справилась с управлением велосипедом и упала. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 17.04 в Таллинне, неподалеку от Пярнуского шоссе 6, автомобиль Subaru Forester , которым управлял 37-летний мужчина, столкнулся с пересекающим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 17-летнем юношей на самокате. Молодого человека доставили в Ида-Таллинскую центральную больницу.

16 июня в 17.25 произошло ДТП в районе Пельгуранна, 13 в Таллинне, где 43-летний водитель Audi A6 Avant наехал на пятилетнего мальчика, пересекающего нерегулируемый переход на обычном самокате. Ребенка доставили в Таллинскую детскую больницу.

В 17.30 в Ляэне-Нигулаской волости в деревне Пюркси 12-летняя девочка на велосипеде наехала на движущийся со двора Opel Astra, которым управляла 39-летний мужчина. Велосипедистку доставили в Ляэнемааскую больницу.

В 21.37 сообщили о ДТП в столице, на перекрестке Эхитаяте теэ и Акадеэмиа теэ, где выезжающий с перекрестка водитель Opel Astra Caravan, 68-летний мужчина, наехал на пересекающую нерегулируемый пешеходный переход 12-летнюю девочку.

Следует помнить, что согласно Закону о дорожном движении, велосипедист, водитель легкого персонального средства передвижения и мини-мопеда, пересекающий проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, не имеет преимущества перед водителем транспортного средства, кроме случаев пересечения проезжей части на пешеходном переходе или месте перехода дороги, на которую водитель транспортного средства совершает поворот.

Езда на велосипеде, легком персональном средстве передвижения или мини-мопеде по пешеходному переходу или месту перехода дороги разрешена с обычной скоростью пешехода.