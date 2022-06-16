Эстонская молодежь рвется в предприниматели: почти каждый второй молодой человек хочет начать свой бизнес(2)
Последние пять лет общеевропейский конкурс Wise 20 Under 20 занимался поисками многообещающих предпринимателей моложе 20 лет, чтобы помочь их бизнесу встать на ноги. В этом году в финал прошли четыре предпринимателя из Эстонии, которые хотят с помощью экологичных и умных решений сделать нашу жизнь проще. Интерес к предпринимательству подтверждает и исследование, проведенное Kantar Emor, из которого следует, что почти каждый второй молодой человек из Эстонии (43%) хочет стать предпринимателем.
„Творчество, целеустремленность и изобретательность – это те ключевые слова, которые характеризуют молодых предпринимателей по всей Европе, и они нашли свое отражение среди финалистов конкурса 20 Under 20. Молодежь мотивирует желание найти решения для социальных проблем общества и проблем с окружающей средой. Все больше для этого используют решения и технологии с потенциалом устойчивого развития, не забывая о клиентоориентированности и эстетики внешнего вида“, прокомментировал результаты конкурса со-основатель Wise и председатель жюри конкурса 20 Under 20 Таавет Хинрикус.
В этом году победителем конкурса Wise 20 Under 20 стал испанец Хулиан Фернандес Барселлона, чья компания FOSSA Systems помогает с помощью сети сателлитов и интернета вещей (IoT) промышленным предприятиям следить за своим имуществом. Среди эстонских предпринимателей в финал вышли Расмус Рийм, чья компания Drycycle изготавливает накидки от дождя для велосипедных сидений из остатков материалов, создатель держателя для карт Seif Design Йоозеп Лукин, со-основатель компании Spotter по производству следящих устройств для тарелок для диско-гольфа Артур Сепп, а также со-основатель компании Neotime, которая производит часы-лампы из вторичного сырья Уку Алликвере.
„Приятно видеть, что пятая часть финалистов 20 Under 20 родом из Эстонии. Местная стартап культура вдохновляет молодых делать первые шаги в предпринимательстве, и 20 Under 20 дает им необходимые знания, поддержку, а также общеевропейскую сеть контактов, чтобы помочь им расти. Чтобы гарантировать будущие успехи эстонского предпринимательства мы должны позаботиться о том, чтобы образование, которое получает молодежь, отражало навыки, которые им потребуется в дальнейшей жизни – начиная с аналитического мышления до целенаправленной работы в команде, применения творческих способностей и знания технологических возможностей“, добавил Хинрикус.
Важность мотивирующего окружения
Одновременно с конкурсом для молодых предпринимателей Kantar Emor по заказу Wise в этом году уже в третий раз изучал предпочтения молодежи касательно трудовой жизни. Выяснилось, что все больше фирм вкладывает в развитие интереса молодежи к предпринимательству, и результаты исследования показывают важность поддерживающей обстановки.
Предприимчивые молодые люди не ждут, когда кто-то другой за них сделает, но берут решение проблем в своих руки. Например, у основателя Drycycle Расмуса идея начать делать накидки для велосипедных сидений возникла после того, как он устал сушить седло в один из дождливых дней. На сегодняшний день он, вместе с друзьями со-основателями, разработал линейку продуктов из вторичного сырья с продуманным дизайном. Помимо практичности и удобства молодые люди хотят с помощью своего продукта привлечь людей больше кататься на велосипедах, вне зависимости от погоды.
Молодежь привлекает ИТ и технологии
Исследование Kantar Emor также показывает какие направления предпринимательства интересуют молодежь больше всего. Самыми популярными направлениями среди будущих основателей являются ИТ и технологии, за ними следует финансовый сектор, маркетинг, реклама, дизайн и сфера общественного питания. Девушки предпочитают прежде всего сферы дизайна, общественного питания, развлечений или туризма. Молодых людей интересует прежде всего ИТ, бизнес и маркетинг.
В карьере предпринимателя молодежь привлекает прежде всего гибкий рабочий график, что важно для 61% опрошенных. Почти также важна свобода творчества (58%). Решение какой-либо проблемы общества и достижения чего-либо назвали важным 44%, денежный аспект или возможность много зарабатывать был важен для 41%. Молодые люди, которые не рассматривают карьеру предпринимателя в качестве основной причины, отметили отсутствие интереса (63%). Отсутствие хорошей идеи или необходимых знаний, умений назвали в качестве причины 43% и 40% соответственно. Ответственность, которая связана с предпринимательской деятельностью, в качестве причины была названа третью респондентами (34%).
Исследование было проведено Kantar Emor весной 2022 года, с помощью веб-интервью, то есть CAW метода. В качестве целевой группы выступили ученики 9 класса основной школы, ученики общеобразовательной гимназии или иного учреждения, дающего среднее образование. В исследовании приняло участие 344 молодых человека.
Wise – это международная технологическая компания, которая создает лучшее решение для перемещения денег по всему миру. Wise был основан в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Речь идет об одной из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний, нотирующихся на Лондонской бирже с маркировкой WISE. Услугами Wise пользуется более 13 миллионов частных и бизнес-клиентов, компания перемещает ежемесячно через международные платежи 7 миллиардов евро, экономя своим клиентам более миллиарда евро в год.