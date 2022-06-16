Эстонская молодежь рвется в предприниматели: почти каждый второй молодой человек хочет начать свой бизнес

Одновременно с конкурсом для молодых предпринимателей Kantar Emor по заказу Wise в этом году уже в третий раз изучал предпочтения молодежи касательно трудовой жизни. Выяснилось, что все больше фирм вкладывает в развитие интереса молодежи к предпринимательству, и результаты исследования показывают важность поддерживающей обстановки.

„Приятно видеть, что пятая часть финалистов 20 Under 20 родом из Эстонии. Местная стартап культура вдохновляет молодых делать первые шаги в предпринимательстве, и 20 Under 20 дает им необходимые знания, поддержку, а также общеевропейскую сеть контактов, чтобы помочь им расти. Чтобы гарантировать будущие успехи эстонского предпринимательства мы должны позаботиться о том, чтобы образование, которое получает молодежь, отражало навыки, которые им потребуется в дальнейшей жизни – начиная с аналитического мышления до целенаправленной работы в команде, применения творческих способностей и знания технологических возможностей“, добавил Хинрикус.

В этом году победителем конкурса Wise 20 Under 20 стал испанец Хулиан Фернандес Барселлона, чья компания FOSSA Systems помогает с помощью сети сателлитов и интернета вещей (IoT) промышленным предприятиям следить за своим имуществом. Среди эстонских предпринимателей в финал вышли Расмус Рийм, чья компания Drycycle изготавливает накидки от дождя для велосипедных сидений из остатков материалов, создатель держателя для карт Seif Design Йоозеп Лукин, со-основатель компании Spotter по производству следящих устройств для тарелок для диско-гольфа Артур Сепп, а также со-основатель компании Neotime, которая производит часы-лампы из вторичного сырья Уку Алликвере.

„Творчество, целеустремленность и изобретательность – это те ключевые слова, которые характеризуют молодых предпринимателей по всей Европе, и они нашли свое отражение среди финалистов конкурса 20 Under 20. Молодежь мотивирует желание найти решения для социальных проблем общества и проблем с окружающей средой. Все больше для этого используют решения и технологии с потенциалом устойчивого развития, не забывая о клиентоориентированности и эстетики внешнего вида“, прокомментировал результаты конкурса со-основатель Wise и председатель жюри конкурса 20 Under 20 Таавет Хинрикус.

Предприимчивые молодые люди не ждут, когда кто-то другой за них сделает, но берут решение проблем в своих руки. Например, у основателя Drycycle Расмуса идея начать делать накидки для велосипедных сидений возникла после того, как он устал сушить седло в один из дождливых дней. На сегодняшний день он, вместе с друзьями со-основателями, разработал линейку продуктов из вторичного сырья с продуманным дизайном. Помимо практичности и удобства молодые люди хотят с помощью своего продукта привлечь людей больше кататься на велосипедах, вне зависимости от погоды.

Молодежь привлекает ИТ и технологии

Исследование Kantar Emor также показывает какие направления предпринимательства интересуют молодежь больше всего. Самыми популярными направлениями среди будущих основателей являются ИТ и технологии, за ними следует финансовый сектор, маркетинг, реклама, дизайн и сфера общественного питания. Девушки предпочитают прежде всего сферы дизайна, общественного питания, развлечений или туризма. Молодых людей интересует прежде всего ИТ, бизнес и маркетинг.

В карьере предпринимателя молодежь привлекает прежде всего гибкий рабочий график, что важно для 61% опрошенных. Почти также важна свобода творчества (58%). Решение какой-либо проблемы общества и достижения чего-либо назвали важным 44%, денежный аспект или возможность много зарабатывать был важен для 41%. Молодые люди, которые не рассматривают карьеру предпринимателя в качестве основной причины, отметили отсутствие интереса (63%). Отсутствие хорошей идеи или необходимых знаний, умений назвали в качестве причины 43% и 40% соответственно. Ответственность, которая связана с предпринимательской деятельностью, в качестве причины была названа третью респондентами (34%).

Исследование было проведено Kantar Emor весной 2022 года, с помощью веб-интервью, то есть CAW метода. В качестве целевой группы выступили ученики 9 класса основной школы, ученики общеобразовательной гимназии или иного учреждения, дающего среднее образование. В исследовании приняло участие 344 молодых человека.

Wise – это международная технологическая компания, которая создает лучшее решение для перемещения денег по всему миру. Wise был основан в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Речь идет об одной из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний, нотирующихся на Лондонской бирже с маркировкой WISE. Услугами Wise пользуется более 13 миллионов частных и бизнес-клиентов, компания перемещает ежемесячно через международные платежи 7 миллиардов евро, экономя своим клиентам более миллиарда евро в год.