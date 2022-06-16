16.06.2022, 15:38
ВИДЕО | Автомобили BMW устроили ночные гонки. Призом за победу стала ночь за решеткой(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Центр надзора за дорожным движением сообщает, что рано утром в среду два владельца BMW решили выяснить, чья машина быстрее. Награду водителю самого быстрого автомобиля вручил Харьюский уездный суд.
Центр надзора за дорожным движением опубликовал видео, на котором запечатлена ночная гонка на шоссе. Скорость автомобилей была „всего“ 179 км\ч. Согласно решению суда, ранее нарушавший правила 26-летний водитель получил бесплатное размещение в Центре содержания под стражей.
Полиция напоминает, что дороги общего пользования – это не место для проверки навыков вождения. Правила дорожного движения призваны обеспечить безопасность вас и ваших пассажиров. Полиция настоятельно просит соблюдать правила.