„Мы не исключаем забастовку на железной дороге“. В Таллинне готовят массовые протесты из-за бездействия правительства

„Мы уже разрабатываем планы по организации протестов. Надо выбрать подходящее время, чтобы народ мог прийти. Нужно распространять информацию о том, что будет на митинге. Самое главное, чтобы все прошло мирно и спокойно. В Эстонии хорошо проводить митинги, у нас культурный народ. Поэтому, когда люди все-таки выходят на улицу, они уже доведены до черты“, - сказал Олег Чубаров в интервью RusDelfi.

По его словам, правительство должно принять меры по смягчению кризиса, также необходимо поднять минимальную зарплату, так как обычным рабочим сложно справиться с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

Олег Чубаров „Мы все хотим сделать для того, чтобы протесты не понадобились“.

„Забастовка - совсем крайняя мера. Политики и от этого отгородились, ведь политические забастовки у нас запрещены. Мы не можем провести забастовку против повышения цен. Можно только против своего работодателя, если не подходят условия труда, например“, - утверждает Чубаров.

На вопрос, может ли произойти такое, что в Эстонии в один день остановится железнодорожное сообщение из-за забастовки железнодорожников, Чубаров ответил положительно. „Если не будут повышать заработные платы, это не исключается. У нас есть такой опыт. Но повторю, забастовка не цель, цель - договориться“, - уточнил представитель железнодорожников.

„Всегда, когда я встречаюсь с работниками, они говорят, нет смысла выходить на протест. Я так не считаю. Кто захочет, чтобы у тебя утром под окном было много людей с плакатами, которые тебя критикуют. Протест - это знак о том, что что-то идет не так.

Один из политиков сказал мне, как было бы хорошо перед Рийгикогу на место парковки построить фонтаны, чтобы люди не смогли там собираться. Понимаете, нам без разницы, где собраться. Мы можем это сделать на площади Вабадузе, у Дома Стенбока. От народа не получится отгородиться“, - считает член правления Союза профсоюзов.

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