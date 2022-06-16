ПОДКАСТ | „Эстонскому правительству нравится делать свой народ бедным“

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Центральный союз профсоюзов опубликовал петицию о необходимости поднять минимальную зарплату и не облагаемый налогом минимум до 700 евро. Главная причина - инфляция, рост цен на коммунальные платежи и топливо. „Сегодня люди не могут позволить себе сделать небольшой косметический ремонт в квартире. Человек отказывается от элементарных вещей. Это уже даже не существование, а выживание. Работников, чей уровень жизни приближается к черте бедности, становится все больше и больше“, - объяснил Олег Чубаров, член правления союза.

Людей, готовых работать за „минималку“ (654 евро), в Эстонии мало. От этого возникает дефицит дешевой рабочей силы. У многих была надежда, что украинские беженцы помогут заполнить этот пробел, но, по словам Чубарова, этого не произошло.

„Надежда на украинцев не соответствует действительности. Они трудолюбивые, но даже беженцы не хотят работать за такие деньги. Они в Украине получали больше, чем здесь, а у нас цены космические. Зачем ходить на работу, если ты не сможешь нормально жить? Мы уже видим, что украинцы ищут работу за рубежом, многие уезжают в европейские страны из Эстонии. Уезжают не только беженцы, но и молодежь. Местные зарплаты не котируются. Даже на 1500 евро трудно жить, цены выросли, большая часть уходит на оплату жилья и бытовые нужды. У нас большие проблемы“, - уверен Олег Чубаров.

„Арендовать квартиру в 50 км от Таллинна и то проблематично. В основном варианты за 400 евро. Теперь представим, если человек получает минимальную зарплату 654 евро. Он может только поселиться, купить макароны и хлеб, - добавил Чубаров. - Политикам повезло, что в Эстонии лояльные люди. Возмущаются только на кухне или среди друзей. Не выходят на улицу с недовольством. Но всему есть предел“.