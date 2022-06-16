ПОДКАСТ | „Эстонскому правительству нравится делать свой народ бедным“(8)
„Люди в Эстонии даже не существуют, они выживают“, - сказал председатель Профсоюза железнодорожников, член правления Центрального союза профсоюзов Эстонии Олег Чубаров в подкасте RusDelfi.
Передача целиком:
Центральный союз профсоюзов опубликовал петицию о необходимости поднять минимальную зарплату и не облагаемый налогом минимум до 700 евро. Главная причина - инфляция, рост цен на коммунальные платежи и топливо. „Сегодня люди не могут позволить себе сделать небольшой косметический ремонт в квартире. Человек отказывается от элементарных вещей. Это уже даже не существование, а выживание. Работников, чей уровень жизни приближается к черте бедности, становится все больше и больше“, - объяснил Олег Чубаров, член правления союза.
Людей, готовых работать за „минималку“ (654 евро), в Эстонии мало. От этого возникает дефицит дешевой рабочей силы. У многих была надежда, что украинские беженцы помогут заполнить этот пробел, но, по словам Чубарова, этого не произошло.
„Надежда на украинцев не соответствует действительности. Они трудолюбивые, но даже беженцы не хотят работать за такие деньги. Они в Украине получали больше, чем здесь, а у нас цены космические. Зачем ходить на работу, если ты не сможешь нормально жить? Мы уже видим, что украинцы ищут работу за рубежом, многие уезжают в европейские страны из Эстонии. Уезжают не только беженцы, но и молодежь. Местные зарплаты не котируются. Даже на 1500 евро трудно жить, цены выросли, большая часть уходит на оплату жилья и бытовые нужды. У нас большие проблемы“, - уверен Олег Чубаров.
„Арендовать квартиру в 50 км от Таллинна и то проблематично. В основном варианты за 400 евро. Теперь представим, если человек получает минимальную зарплату 654 евро. Он может только поселиться, купить макароны и хлеб, - добавил Чубаров. - Политикам повезло, что в Эстонии лояльные люди. Возмущаются только на кухне или среди друзей. Не выходят на улицу с недовольством. Но всему есть предел“.
По мнению председателя Союза железнодорожников, борьба санкций не идет на пользу местным жителям, в первую очередь нужно думать, насколько будет плохо нам, а не жителям России. „Надо найти решение, чтобы не страдал свой народ. У нас политики об этом не думают. Получается, что страдаем только мы. Все министерства, чиновники поднимают себе заработную плату, даже на 1000 евро. Может, именно этот рост зарплат и привел к инфляции, ведь мы не можем себе ничего купить, а они могут. Простой рабочий, который получает минимальную заработную плату, получает удар в спину. Правительство прячется за войну, за кризисы, поэтому они опаздывают с решениями или не принимают их.
Мне кажется, им нравится делать свой народ бедным. Обратите внимание, о чем говорит правительство. „Мы будем компенсировать рост цен на энергоносители“. Почему-то они хотят, чтобы народ чувствовал себя бедным. Нужно ходить и просить компенсацию, а я не хочу этого делать, я хочу сразу получать низкие тарифы“.
„На самом деле нужно пересмотреть расходы государства, тогда не нужно пугать людей поднятием налогов. Если я не могу себе что-то позволить, то я должен пересмотреть свой бюджет. Правительство делает наоборот, если на что-то не хватает, то они забирают от кого-то еще больше“, - резюмировал Чубаров в подкасте RusDelfi. Cлушайте интервью целиком!
Слушайте наш подкаст в Soundcloud, Google Podcasts и Apple Podcasts.