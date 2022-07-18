„Когда солдат ворвется в ваш дом, чтобы изнасиловать, на вас вполне может быть толстовка“. Кто стоит за самой „кровавой“ антивоенной акцией этого года в Таллинне

Утром в среду 13 апреля к зданию посольства России на улице Пикк в Таллинне пришло около двух десятков женщин. Они были одеты в бежевые, розовые и серые, черные и белые толстовки, их светлое белье и бедра были в крови, руки связаны за спиной, а на голову надеты черные пластиковые пакеты. Они безмолвно стояли в ряд в течение десяти минут перед зданием, розовый фасад которого с февраля стал многозначительным фоном для протеста всех тех, кто неравнодушен к войне в Украине.

Военные действия продолжаются уже почти четыре месяца, людей убивают, насилуют и калечат, и несмотря на то, что перед посольством Российской Федерации в Таллинне стало спокойнее, образы, созданные храбрыми эстонками во время акции, стереть из памяти непросто. На данный момент самую запоминающуюся акцию 2022 года, о которой в тот апрельский день говорила большая часть Эстонии, повторили в Литве и Латвии, в Германии и Чехии, Исландии, Италии и Ирландии.

Организовавшие эту сильную акцию эстонки поначалу не хотели общаться с прессой. Запросы поступали и от нас, и от других изданий, но женщины не хотели привлекать к себе внимание общественности. Второй раз я написала им в июне, и на этот раз они уже были готовы рассказать об „акции с окровавленным бельем“. С нами они говорят об этом впервые.

Актриса и режиссер Лийс Линдмаа (33 года) и художник-постановщик и хореограф Лийс Варес (35 лет) учились в гимназии Раквере, посещали художественную школу, занимались современным танцем. Затем обе поступили в Вильяндискую академию культуры Тартуского университета, но после этого их пути разошлись. „Какое-то время мы долго не общались“, - говорит Лийс Линдмаа. „Война свела вас снова?“ - спрашиваю я. „Да, можно сказать и так. Война свела нас снова“.